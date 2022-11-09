Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства

ООО «Эволюция - Управление Активами» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания может заниматься вложениями в ценные бумаги, капиталовложениями в уставные капиталы, венчурное инвестирование, деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле и проч. Компания зарегистрирована 13 лет назад и располагается в Москве по адресу ул.Нежинская, 13, к.2. Имеет уставной капитал 300 тысяч рублей и чистый убыток 4 тысячи рублей за прошлый год по данным СПАРК-Интерфакс.