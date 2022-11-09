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Новосибирск остался без снега?

Сегодня, 02:15
Фото: atas.info
Постоянный снег на дорогах уляжется к декабрю

Отсутствие снега в Новосибирске объяснили синоптики

В Новосибирске так и не сформировался снежный покров в ноябре-2022. Синоптики говорят, что снег ляжет на дорогах ближе к декабрю.

В ноябре-2022 в Новосибирске до сих пор не выпал снег. Если же осадки и были, то быстро растаяли. Причины этому объяснили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Как узнал Atas.info, снежный покров не установится в регионе, пока фронтальные разделы циклона не улажены. Именно по этой причине осадков еще ждать не стоит.

Дефицит осадков фиксировался еще летом. Устойчивый снежный покров сформируется к декабрю этого года. А снег выпадет 11 ноября.  

Читайте также о датах снежного покрова за последние 5 лет в Новосибирске. Самым щедрым на осадки стал 2016 год. 

#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#2022
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