В ноябре-2022 в Новосибирске до сих пор не выпал снег. Если же осадки и были, то быстро растаяли. Причины этому объяснили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Как узнал Atas.info, снежный покров не установится в регионе, пока фронтальные разделы циклона не улажены. Именно по этой причине осадков еще ждать не стоит.
Дефицит осадков фиксировался еще летом. Устойчивый снежный покров сформируется к декабрю этого года. А снег выпадет 11 ноября.
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