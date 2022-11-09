Ближайший магазин, куда тувинцы ходили за алкоголем, расположен в так называемой "Долине нищих" – коттеджном поселке, где обосновались местные влиятельные и авторитетные люди, он расположен примерно в одном километре от лагеря и считается частью Нового поселка – многолюдного жилого "анклава" города Бердска. Владелец магазина принял решение прекратить продажу спиртного, чтобы еще больше не усугублять и без того сложную ситуацию. Хотя, как отмечает издание "Родные берега", формально он этого делать не обязан.