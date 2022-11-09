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Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья

Сегодня, 06:40
Фото: yandex.ru/maps
Смотрим, куда можно отправится из "Гренады" на прогулку

Какие детские лагеря и поселки под Бердском близко от мобилизованных тувинцев

В магазине Нового поселка под Бердском, вблизи детского лагеря "Гренада", где размещены мобилизованные из Тывы, запретили продавать алкоголь. Тувинцы уже угрожали ножами призванным новосибирцам. В опасном соседстве оказались детские лагеря "Тимуровец" и "Кошевой", элитные коттеджи и санатории

Детский лагерь "Гренада", который превратили в пункт сбора мобилизованных, находится на берегу Бердского залива, в Речкуновской зоне отдыха. В нем размещены, в том числе, призванные в ходе частичной мобилизации жители республики Тыва, которые держат  в страхе остальных призывников. Мобилизованных из Новосибирска они встретили криками: "Свежее мясо", демонстрируя ножи. Во избежание конфликтов, новосибирцев перевели в другой лагерь.

Ближайший магазин, куда тувинцы ходили за алкоголем, расположен в так называемой "Долине нищих" – коттеджном поселке, где обосновались местные влиятельные и авторитетные люди, он расположен примерно в одном километре от лагеря и считается частью Нового поселка – многолюдного жилого "анклава" города Бердска. Владелец магазина принял решение прекратить продажу спиртного, чтобы еще больше не усугублять и без того сложную ситуацию. Хотя, как отмечает издание "Родные берега", формально он этого делать не обязан.

В относительной близости от "Гренады" живут и отдыхают тысячи людей
Фото: yandex.ru/maps

Но вряд ли это остановит желающих выпить. В пяти километрах по дороге находится село Морозово, где алкоголь можно купить в нескольких торговых точках. До самого Нового поселка примерно такое же расстояние.

Около полутора километров отделяет "Гренаду" от круглогодичного детского лагеря отдыха "Тимуровец". Немного дальше расположен ДОЛ им. Олега Кошевого, на базе которого круглый год работает центр для одаренных детей "Альтаир". Рядом – парк-отель "Хвоя", неподалеку санаторий "Сосновка".

Не представляет сложности добраться и до Академгородка – от Нового поселка по дороге мимо Ботсада всего 4 километра.

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