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Под Новосибирском неизвестный водитель переехал 44-летнего мужчину и сбежал

Сегодня, 09:42
Фото: ГИБДД НСО
Под Новосибирском неизвестный водитель переехал 44-летнего мужчину и сбежал
Сотрудники ГИБДД нашли труп мужчины на обочине трассы Р-255 «Сибирь» под Новосибирском. Пешехода сбила машина, виновник скрылся с места ДТП.
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ДТП

Правоохранители объявили в розыск водителя. Также они разыскивают свидетелей этой аварии. И всех, кому что-либо известно, просят сообщить по телефонам: +7 (38349) 22514, 2324225, +7 (383) 2328139, 2321300.

Отмечается, что под колеса автомобиля попал 44-летний мужчина, шедший по краю дороги на 132 км «Сибирь» возле Болотнинского района. Это случилось 29 октября в 9:00.

Предположительно, виновник был на темной Honda Crosstour 2009-2012 года выпуска. Пешеход погиб сразу после наезда на него иномарки.

Напомним, в среду, 9 ноября, в городе Искитиме 70-летний мужчина сбил маму с двумя дочками. Она и старшая девочка (4 года) попали в больницу, а младшая (2 года) скончалась на месте ДТП.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#ДТП#Алина Шефер
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