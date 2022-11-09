Под Новосибирском неизвестный водитель переехал 44-летнего мужчину и сбежал

Правоохранители объявили в розыск водителя. Также они разыскивают свидетелей этой аварии. И всех, кому что-либо известно, просят сообщить по телефонам: +7 (38349) 22514, 2324225, +7 (383) 2328139, 2321300.
Отмечается, что под колеса автомобиля попал 44-летний мужчина, шедший по краю дороги на 132 км «Сибирь» возле Болотнинского района. Это случилось 29 октября в 9:00.
Предположительно, виновник был на темной Honda Crosstour 2009-2012 года выпуска. Пешеход погиб сразу после наезда на него иномарки.
Напомним, в среду, 9 ноября, в городе Искитиме 70-летний мужчина сбил маму с двумя дочками. Она и старшая девочка (4 года) попали в больницу, а младшая (2 года) скончалась на месте ДТП.