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Прокурор Новосибирской области встретился с обманутыми дольщиками

Сегодня, 12:10
Фото: epp.genproc.gov.ru
Прокурор НСО Александр Бучман на встрече с дольщиками

Прокурор НСО Александр Бучман провел личный приём дольщиков на проблемном объекте

9 ноября на сайте прокуратуры Новосибирской области вышло сообщение, рассказывающее о выезде новосибирского прокурора на проблемный объект по адресу ул. Дуси Ковальчук, дом 242 корпус 1.

Представители застройщика, дольщики и Александр Бучман обсудили на строительной площадке сроки завершения строительства и "иные способы восстановления прав вкладчиков". 

ООО "РИК" на правах застройщика должен был окончить строительство первой секции к концу 2022 года. Государственный строительный надзор Новосибирской области в настоящее время проверяет объект. 

"Права дольщиков 2 секции дома планируется восстановить посредством применения механизмов ППК «Фонд развития территорий» до конца 2023 года", -говорится в сообщении.

Ранее сайт прокуратуры НСО сообщал о выплате сверхурочных новосибирским медикам.

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#Общество#Город#Бизнес#Прокурор НСО Александр Бучман#Дольщики#ООО "РИК"#Новосибирск
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