Прокурор Новосибирской области встретился с обманутыми дольщиками

Представители застройщика, дольщики и Александр Бучман обсудили на строительной площадке сроки завершения строительства и "иные способы восстановления прав вкладчиков".
ООО "РИК" на правах застройщика должен был окончить строительство первой секции к концу 2022 года. Государственный строительный надзор Новосибирской области в настоящее время проверяет объект.
"Права дольщиков 2 секции дома планируется восстановить посредством применения механизмов ППК «Фонд развития территорий» до конца 2023 года", -говорится в сообщении.
Ранее сайт прокуратуры НСО сообщал о выплате сверхурочных новосибирским медикам.