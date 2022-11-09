Новогоднее оформление выбирают для площади перед НОВАТом. Вот уже несколько лет на праздник заливают каток в виде ракеты, благодаря которой Новосибирск ненароком прославился. Форма катка напоминает фаллос с высоты.
Теперь же муниципалитет предложил новосибирцам самостоятельно выбрать оформление. Для этого придумали три варианта:
Напомним, что ранее вице-мэр Анна Терешкова рассказывала, что в этом году будет акцент не на форме, а на длине катка. На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Эта площадка станет главной на время празднования Нового года.