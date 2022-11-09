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В этом году без фаллоса: в Новосибирске задумались отказаться от знаменитого катка

Сегодня, 01:20
Фото: atas.info
Площадь перед НОВАТом украшают к Новому году

Три проекта новогоднего оформления площади Ленина представили в мэрии Новосибирска

Городские власти представили несколько проектов по оформлению площади Ленина на Новый год-2023.

Новогоднее оформление выбирают для площади перед НОВАТом. Вот уже несколько лет на праздник заливают каток в виде ракеты, благодаря которой Новосибирск ненароком прославился. Форма катка напоминает фаллос с высоты.

Теперь же муниципалитет предложил новосибирцам самостоятельно выбрать оформление. Для этого придумали три варианта:

  • В первой версии оригинальную форму катка оставят прежней;
  • Во втором проекте уменьшат каток и заострят его границы;
  • В третьем варианте и вовсе откажутся от катка на площади перед оперным театром.
Улицы Новосибирска начали украшать к Новому году-2023
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Напомним, что ранее вице-мэр Анна Терешкова рассказывала, что в этом году будет акцент не на форме, а на длине катка. На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Эта площадка станет главной на время празднования Нового года.

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#2022
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