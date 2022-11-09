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Валерий Лимаренко: Помогая инвесторам, мы создаем новые стимулы для нашей экономики

Сегодня, 10:51
пресс-службы правительства Сахалинской области
В Сахалинской области принимают новые меры по поддержке бизнеса

Новая мера поддержки бизнеса заработала на территории Сахалинской области. Реализуя проекты в любой сфере экономики региона стоимостью свыше 200 млн рублей, инвестор может рассчитывать на возмещение затрат на инфраструктуру.

Это могут быть субсидии или налоговый вычет по федеральным и региональным налогам, уточняет портал Sakh.online. Важно, что при этом в практику вводится так называемая стабилизационная оговорка, гарантирующая, что в дальнейшем налоговые условия для инвестора не будут ухудшаться.

Об этом сообщил на недавнем заседании регионального совета по инвестиционной деятельности губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он в очередной раз подчеркнул, что в островном регионе принимаются все возможные меры по созданию привлекательных условий для ведения бизнеса.

- Благодаря инвесторам в нашем регионе создаются новые производства и рабочие места. В областной бюджет поступают средства, которые мы направляем на строительство жилья для сахалинцев и курильчан, дорог, школ и больниц. Таким образом, помогая инвесторам, мы создаем новые стимулы для региональной экономики, и в итоге повышаем качество жизни на островах, - заявил Валерий Лимаренко.

 В Сахалинской области действует целая система мер поддержки бизнеса. Кроме того, налажен диалог островной власти с предпринимательским сообществом. Например, в регионе запущен сервис «Сахалин.Онлайн для бизнеса» для работы с обращениями предпринимателей, ежемесячно проходят заседания инвестиционного совета и рабочих групп. В рейтинге регионов по показателю административного давления за 2022 год островной регион поднялся с 49 на 16 место. Внедрён контроль за сроками оказания услуг для бизнеса, услуги предоставляются комплексно в электронном виде.

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2022 год Сахалинская область заняла 5 место и сохранила своё лидерство среди регионов Дальнего Востока.

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