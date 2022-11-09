Закат в цветах триколора и букву Z заметили жители Новосибирска

Вот такие фотографии заката прислали читатели в редакцию Atas.info. Цвета природного явления нежно розовые с персиковым оттенком. Такое небо было во вторник, 8 ноября.
В ВК-группе «ЧП-Новосибирск» опубликовали кадр, где с другой точки города закат представлен в виде триколора. Некоторые сибиряки разглядели патриотическую букву Z. Триколор был трех цветов российского флага: белый, синий и красный.
Напомним, что ранее синоптики назвали причину, почему в Новосибирске до сих пор нет снега. Снежный покров не установится в регионе, пока фронтальные разделы циклона не улажены. Именно по этой причине осадков еще ждать не стоит.