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Закат в цветах триколора и букву Z заметили жители Новосибирска

Сегодня, 03:39
Фото: atas.info
Закат с высоты напоминал российский флаг
Новосибирцы поделились фотографиями заката 8 ноября, цвета которого напоминают триколор и даже букву Z.

Вот такие фотографии заката прислали читатели в редакцию Atas.info. Цвета природного явления нежно розовые с персиковым оттенком. Такое небо было во вторник, 8 ноября.

ЗакатЗакат
закатзакат
Закат
Фото: Atas.info

В ВК-группе «ЧП-Новосибирск» опубликовали кадр, где с другой точки города закат представлен в виде триколора. Некоторые сибиряки разглядели патриотическую букву Z. Триколор был трех цветов российского флага: белый, синий и красный.

 

Триколор
Фото: ВК/ЧП-Новосибирск

Напомним, что ранее синоптики назвали причину, почему в Новосибирске до сих пор нет снега. Снежный покров не установится в регионе, пока фронтальные разделы циклона не улажены. Именно по этой причине осадков еще ждать не стоит.

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#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#2022
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