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Бродячие собаки стали меньше кусать новосибирцев в 2022 году

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Численность агрессивный собак снизилась в Новосибирской области
Численность агрессивный собак снизилась в Новосибирской области, что повлияло на сокращение количества укушенных людей в 2022 году. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» новоиспеченный министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

По его данным, с января по сентябрь 2022 года службы отлова поймали 920 бродячих собак. Из них 663 выпустили на волю после стерилизации и прививки, которая снизила их агрессию.

«В 2022 году животные покусали 1 087 человек, 175 случаев нападений было инициировано бездомными собаками. Ещё в прошлом году регистрировали 6 230 случаев укусов, а в 2020-м - 7 258», - написал Шестернин.

В настоящий момент специалисты не могут отследить точную динамику этой проблемы так, как нет систем учета животных. Её создание ещё обсуждается депутатами на федеральном уровне.

Министр отмечает, что весной собаки несут угрозу животным, обитающим на территориях угодий и заповедников. Их отлавливают, разыскивают хозяев и применяют к ним меры.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Собака#Отлов#Алина Шефер
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