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Чем опасен Цербер: самые острые симптомы нового подвида омикрон-штамма COVID-19

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
Новая коронавирусная инфекция, вызванная подвидом омикрон-штамма Цербер является сверхзаразной и самой яркой по симптоматике, считают ученые. Также он способен обходить иммунитет, который сформировался после вакцинации. Чем опасен Цербер, рассказываем в материале Atas.info.

Подвариант омикрона появился впервые осенью этого года в Европе. Люди начали жаловаться врачам на симптомы на 30% чаще, чем при дельта-штамме и тогда стало заметно, с какой быстротой Цербер умеет распространяться.

Самые главные симптомы Цербера:

Пациенты с новым коронавирусом чаще обращались в больницу с симптомами ОРВИ – кашлем, насморком, высокой температурой, чиханием.

В некоторых случаях люди чувствовали озноб, боли в горле, жаловались на зуд и сыпь по всему телу. А вот потеря обоняния ушла на второй план.

Группа риска: кому опасно заражаться Цербером

Люди, с хроническими заболеваниями находятся в группе риска при любых вариантах штамма коронавируса. А заразность Цербера усугубляет их положение. Вероятность заболеть – на высоком уровне.

Особенно это касается тех, кто страдает от болезни сердца, почек, диабета. Борется с онкологией и лишним весом.

Можно ли защитится от Цербера - есть ли смысл от вакцинации:

Многие врачи заявляют, что Цербер имеет в геноме мутации, позволяющие обходить иммунитет, который получали от прививок. Но несмотря на это, они по-прежнему рекомендуют всем вакцинироваться.

Препарат не гарантирует повторного заражения COVID-19, но он способен облегчить симптомы. Ведь именно они влияют на организм. Поэтому у привитых пациентов в 95% случаях болезнь протекает, как при ОРВИ.

 

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество#Коронавирус#Цербер
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