Чем опасен Цербер: самые острые симптомы нового подвида омикрон-штамма COVID-19

Подвариант омикрона появился впервые осенью этого года в Европе. Люди начали жаловаться врачам на симптомы на 30% чаще, чем при дельта-штамме и тогда стало заметно, с какой быстротой Цербер умеет распространяться.
Пациенты с новым коронавирусом чаще обращались в больницу с симптомами ОРВИ – кашлем, насморком, высокой температурой, чиханием.
В некоторых случаях люди чувствовали озноб, боли в горле, жаловались на зуд и сыпь по всему телу. А вот потеря обоняния ушла на второй план.
Люди, с хроническими заболеваниями находятся в группе риска при любых вариантах штамма коронавируса. А заразность Цербера усугубляет их положение. Вероятность заболеть – на высоком уровне.
Особенно это касается тех, кто страдает от болезни сердца, почек, диабета. Борется с онкологией и лишним весом.
Многие врачи заявляют, что Цербер имеет в геноме мутации, позволяющие обходить иммунитет, который получали от прививок. Но несмотря на это, они по-прежнему рекомендуют всем вакцинироваться.
Препарат не гарантирует повторного заражения COVID-19, но он способен облегчить симптомы. Ведь именно они влияют на организм. Поэтому у привитых пациентов в 95% случаях болезнь протекает, как при ОРВИ.