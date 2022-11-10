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Генподрядчик заплатит многомиллионный штраф за срыв сроков строительства ЛДС

Сегодня, 09:57
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
ЛДС обещают достроить к концу 2022 года

В Новосибирске оштрафовали генподрядчика ЛДС на 106 млн за срыв сроков

Генеральный подрядчик строительства ЛДС был оштрафовал на 106 млн рублей за срыв сроков, прокуратура провела проверку.

Прокуратура организовала проверку по факту срыва сроков при строительстве ЛДС на Немировича-Данченко. Генеральным подрядчиком является компания «ЭлинАльфа».

Ответственные лица не исполнили свои обязательства и не построили Ледовый дворец спорта к 31 августа. По контракту именно в эту дату ледовую арену должны были сдать. Однако к моменту истечения срока договора объект был готов всего на 54%.

Тогда прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Руководитель организации заплатит штраф, который оценили в 106 млн рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу и его моно обжаловать.  

Напомним, что уже завершено благоустройство территории у нового ЛДС. Подрядчик «ЭлинАльфа» уложил асфальт, посадил деревья и кустарники.

Генпрокуратура обратила внимание на переносы сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ЛДС
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