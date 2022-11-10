Прокуратура организовала проверку по факту срыва сроков при строительстве ЛДС на Немировича-Данченко. Генеральным подрядчиком является компания «ЭлинАльфа».
Ответственные лица не исполнили свои обязательства и не построили Ледовый дворец спорта к 31 августа. По контракту именно в эту дату ледовую арену должны были сдать. Однако к моменту истечения срока договора объект был готов всего на 54%.
Тогда прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Руководитель организации заплатит штраф, который оценили в 106 млн рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу и его моно обжаловать.
Напомним, что уже завершено благоустройство территории у нового ЛДС. Подрядчик «ЭлинАльфа» уложил асфальт, посадил деревья и кустарники.