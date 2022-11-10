ЛДС в Новосибирске загородили деревьями – что еще нового на арене

Posted 10 ноября 2022, 01:57
Published 10 ноября 2022, 01:57
Modified 10 ноября 2022, 09:34
Updated 10 ноября 2022, 09:34
По сообщению регионального правительства, на стройплощадке уже завершили благоустройство территории вокруг ЛДС. Подрядчик «ЭлинАльфа» уложил асфальт, посадил деревья и кустарники.
Ледовую арену подключили к инженерным сетям. Отделочные работы также выходят на финишную прямую. Внутри уже смонтированы кресла на трибунах.
Скоро рабочие приступят к нанесению разметки на хоккейное поле. Напомним, что ЛДС «Новосибирск-арена» обещают ввести в эксплуатацию к 25 декабря 2022 года. Открытие приурочат к старту праздничной программы «Новосибирск – Новогодняя столица России».
Читайте также о том, как парк возле нового новосибирского ЛДС начали украшать новогодними декорациями. В парке уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег - #НСК2023.