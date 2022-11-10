Опасные тувинцы, приговор Антону Грефу, капремонт дорожает - 9 ноября в Новосибирске

Рост взносов на капитальный ремонт на ближайшие 3 года обсудили в Заксобрании 9 ноября 2022 года в Новосибирске. В бюджете запланировано увеличение на 24% на 2023 год, до 2025 года предусмотрен рост на 80%. Правительство предложило проект областного бюджета на 2023-2025 на рассмотрение депутатов.