Опасные тувинцы, приговор Антону Грефу, капремонт дорожает - 9 ноября в Новосибирске

Московская компания «Эволюция-Управление Активами» намерена удовлетворить требования кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» - заплатить долги на сумму более 750 млн. рублей.
Центрального районного суда Новосибирска приговорил главу "Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области" Антона Грефа к лишению свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.
В магазине Нового поселка под Бердском, вблизи детского лагеря "Гренада", где размещены мобилизованные из Тывы, запретили продавать алкоголь. Тувинцы уже угрожали ножами призванным новосибирцам. В опасном соседстве оказались детские лагеря "Тимуровец" и "Кошевой", элитные коттеджи и санатории.
Рост взносов на капитальный ремонт на ближайшие 3 года обсудили в Заксобрании 9 ноября 2022 года в Новосибирске. В бюджете запланировано увеличение на 24% на 2023 год, до 2025 года предусмотрен рост на 80%. Правительство предложило проект областного бюджета на 2023-2025 на рассмотрение депутатов.
Участники программы “Городские практики” предложили два проекта перестрой инского околотка возле новосибирского речного вокзала, там могут появиться транспортный узел, гастрокорт, торговые ряды для дачников.
Военнослужащие Новосибирска, участвующие в СВО, попадают в стоп-листы банков, - заявил 9 ноября 2022 года на заседании в Заксобрании депутат Илья Поляков. Риэлтор Светлана Кудрина подтвердила, что стоп-листы существуют и страховые премии на ипотеку для мужчин призывного возраста выросли в 8 раз.