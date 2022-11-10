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Опасные тувинцы, приговор Антону Грефу, капремонт дорожает - 9 ноября в Новосибирске

Сегодня, 22:28
Фото: Wikimedia
Новосибирск
Редакция "Atas.info" подготовила список главных новостей минувшей среды в Новосибирске
Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства
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Московская компания «Эволюция-Управление Активами» намерена удовлетворить требования кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» - заплатить долги на сумму более 750 млн. рублей. 

Антон Греф получил условный срок за кражу миллиона рублей
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Центрального районного суда Новосибирска приговорил главу "Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области" Антона Грефа к лишению свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
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В магазине Нового поселка под Бердском, вблизи детского лагеря "Гренада", где размещены мобилизованные из Тывы, запретили продавать алкоголь. Тувинцы уже угрожали ножами призванным новосибирцам. В опасном соседстве оказались детские лагеря "Тимуровец" и "Кошевой", элитные коттеджи и санатории.

Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
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Рост взносов на капитальный ремонт на ближайшие 3 года обсудили в Заксобрании 9 ноября 2022 года в Новосибирске. В бюджете запланировано увеличение на 24% на 2023 год, до 2025 года предусмотрен рост на 80%. Правительство предложило проект областного бюджета на 2023-2025 на рассмотрение депутатов.

В Новосибирске предложили два проекта реновации частной застройки у речного вокзала
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Участники программы “Городские практики” предложили два проекта перестрой инского околотка возле новосибирского речного вокзала, там могут появиться транспортный узел, гастрокорт, торговые ряды для дачников.

Банки в Новосибирске отказывают в ипотеке мужчинам, которых могут мобилизовать
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Военнослужащие Новосибирска, участвующие в СВО, попадают в стоп-листы банков, - заявил 9 ноября 2022 года на заседании в Заксобрании депутат Илья Поляков. Риэлтор Светлана Кудрина подтвердила, что стоп-листы существуют и страховые премии на ипотеку для мужчин призывного возраста выросли в 8 раз.

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