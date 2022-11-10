Общественное обсуждение проекта перевода земельного участка рядом с поселком Верх-Тула площадью 21 га из категории сельхозземель в категорию "Специальная деятельность", назначенные на 10 ноября, отменены. На этом участке планируется построить мусороперерабатывающий комплекс, который должен войти в состав будущего Левобережного полигона для утилизации отходов.
Решение об отмене слушаний принято "на основании заявления об отзыве заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от общества с ограниченной ответственностью "Экологический цифровой оператор", говорится на сайте администрации Новосибирского района.
Почему компания уже второй раз отзывает свое заявление, чиновники не сообщают. Ранее общественные слушания были назначены на 17 октября и отменены с аналогичной формулировкой.
"Конечно, мы все возмущены! Нам столько сил требуется, чтобы поднять народ, а тут взяли все и отменили. Я думаю, что-то им не хватает, чего-то нет. Не знаю, что происходит, надеюсь, это в лучшую сторону, но очень сильно сомневаюсь в этом", - сообщила корреспонденту Atas.info представительница инициативной группы жителей Верх-Тулы Ольга Давыдова.
По ее словам, сегодня активисты намерены добиться встречи с вице-губернатором Сергеем Семкой, чтобы получить ответы на свои вопросы.
Ранее жители Верх-Тулы собрали несколько тысяч подписей под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием отказаться от планов размещения полигона недалеко от поселка. Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Жители соседних с ним поселков постоянно жалуются на зловонные выбросы, которые отравляют воздух на многие километры. Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы.
Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.
В конце октября жители Верх-Тулы совместно с представителями сел Плотниковского и Раздольненского сельсоветов провели в Новосибирске митинг против планов строительства двух крупных мусорных полигонов, Левобережного и Правобережного, в рамках так называемой "мусорной концессии".