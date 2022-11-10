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Публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле опять отменены

Сегодня, 03:42
Фото: atas.info
Ранее жители проводили несколько акций протеста против строительства мусорного полигона

Обсуждение строительства мусороперерабатывающего комплекса в Верх-Туле отложено

Слушания по проекту перезонирования земельного участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса в поселке Верх-Тула в пригороде Новосибирска, назначенные на 10 ноября, не состоятся. Нужна "дополнительная проработка"

Общественное обсуждение проекта перевода  земельного участка рядом с поселком Верх-Тула площадью 21 га из категории сельхозземель в категорию "Специальная деятельность", назначенные на 10 ноября, отменены. На этом участке планируется построить мусороперерабатывающий комплекс, который должен войти в состав будущего Левобережного полигона для утилизации отходов.

Решение об отмене слушаний принято "на основании заявления об отзыве заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от общества с ограниченной ответственностью "Экологический цифровой оператор", говорится на сайте администрации Новосибирского района.

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Почему компания уже второй раз отзывает свое заявление, чиновники не сообщают. Ранее общественные слушания были назначены на 17 октября и отменены с аналогичной формулировкой.

"Конечно, мы все возмущены! Нам столько сил требуется, чтобы поднять народ, а тут взяли все и отменили. Я думаю, что-то им не хватает, чего-то нет. Не знаю, что происходит, надеюсь, это в лучшую сторону, но очень сильно сомневаюсь в этом", - сообщила корреспонденту Atas.info представительница инициативной группы жителей Верх-Тулы Ольга Давыдова.

По ее словам, сегодня активисты намерены добиться встречи с вице-губернатором Сергеем Семкой, чтобы получить ответы на свои вопросы.

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Ранее жители Верх-Тулы собрали несколько тысяч подписей под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием отказаться от планов размещения полигона недалеко от поселка. Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Жители соседних с ним поселков постоянно жалуются на зловонные выбросы, которые отравляют воздух на многие километры. Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы.

Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.

В конце октября жители Верх-Тулы совместно с представителями сел Плотниковского и Раздольненского сельсоветов провели в Новосибирске митинг против планов строительства двух крупных мусорных полигонов, Левобережного и Правобережного, в рамках так называемой "мусорной концессии".

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#Экология#Мусорная концессия 2022#Верх-Тула#Мусор#Слушания
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