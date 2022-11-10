С 11 по 13 ноября ИНВИТРО предлагает сдать анализы с 25%-ной скидкой

Медики утверждают, что ждать какого-то повода для сдачи анализов не нужно. Исследования не только помогают выявить нарушения в организме, но и проследить за течением болезни и в целом улучшить качество жизни, пишут "Новые Известия".
Можно привести простой пример: по анализу биохимии крови можно определить, по какой причине у пациента возникают проблемы с пищеварением. Также анализы покажут или исключат анемию, наличие воспалений и гематологических расстройств.
Кровь хранит в себе объемную информацию о человеческом здоровье. Как только в организме происходит какое-нибудь даже самое незначительное изменение - состав крови сразу меняется. Специалист видит эти отклонения и может предупредить о них пациента задолго до проявления симптомов патологии. Своевременные меры помогут избежать тяжелых последствий.
Посетители чаще всего обращаются в компанию "ИНВИТРО", чтобы сдать клинический (общий) анализ крови. Исследование определяет базовую оценку состояния здоровья, выявляет наличие воспалений или анемии.
На втором месте по частоте обращений — биохимия крови (базовый профиль). Благодаря ей врач дает точную количественную оценку составляющих крови. Исследование выявляет отклонения в работе внутренних органов.
Биохимическое исследование для оценки уровня витамина D также пользуется у пациентов компании большой популярностью. Из-за дефицита этого витамина человек может страдать хрупкостью костей и постоянно чувствовать себя утомленным.
Четвертое место в топе у исследования уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Это гормональное исследование для оценки работы щитовидной железы.
Топ-5 самых популярных исследований закрывает расширенный профиль биохимического анализа крови. Это более глубокая проверка работы внутренних органов (почек, печени), а также анализ помогает оценить риск развития заболеваний сердца и сосудов и выявить критические нарушения метаболизма.
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