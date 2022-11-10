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С 11 по 13 ноября ИНВИТРО предлагает сдать анализы с 25%-ной скидкой

Сегодня, 07:01
К марафону скидок "черной пятницы" присоединяется и компания "ИНВИТРО". Объявлена акция — с 11 по 13 ноября 2022 года на все лабораторные исследования действует скидка 25%.

Медики утверждают, что ждать какого-то повода для сдачи анализов не нужно. Исследования не только помогают выявить нарушения в организме, но и проследить за течением болезни и в целом улучшить качество жизни, пишут "Новые Известия".

 

Можно привести простой пример: по анализу биохимии крови можно определить, по какой причине у пациента возникают проблемы с пищеварением. Также анализы покажут или исключат анемию, наличие воспалений и гематологических расстройств. 

 

Кровь хранит в себе объемную информацию о человеческом здоровье. Как только в организме происходит какое-нибудь даже самое незначительное изменение - состав крови сразу меняется. Специалист видит эти отклонения и может предупредить о них пациента задолго до проявления симптомов патологии. Своевременные меры помогут избежать тяжелых последствий.

 

Посетители чаще всего обращаются в компанию "ИНВИТРО", чтобы сдать клинический (общий) анализ крови. Исследование определяет базовую оценку состояния здоровья, выявляет наличие воспалений или анемии.

 

На втором месте по частоте обращений — биохимия крови (базовый профиль). Благодаря ей врач дает точную количественную оценку составляющих крови. Исследование выявляет отклонения в работе внутренних органов.

 

Биохимическое исследование для оценки уровня витамина D также пользуется у пациентов компании большой популярностью. Из-за дефицита этого витамина человек может страдать хрупкостью костей и постоянно чувствовать себя утомленным. 

 

Четвертое место в топе у исследования уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Это гормональное исследование для оценки работы щитовидной железы.

 

Топ-5 самых популярных исследований закрывает расширенный профиль биохимического анализа крови. Это более глубокая проверка работы внутренних органов (почек, печени), а также анализ помогает оценить риск развития заболеваний сердца и сосудов и выявить критические нарушения метаболизма. 

 

С 11 по 13 ноября в любом офисе ИНВИТРО  действует акция - минус 25% на перечисленные и любые другие лабораторные исследования. Исключение составляют только генетические тесты, тесты на проверку почвы и воды, а также взятие биоматериала.

#Марина Колодкина#Общество
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