С 11 по 13 ноября ИНВИТРО предлагает сдать анализы с 25%-ной скидкой

Кровь хранит в себе объемную информацию о человеческом здоровье. Как только в организме происходит какое-нибудь даже самое незначительное изменение - состав крови сразу меняется. Специалист видит эти отклонения и может предупредить о них пациента задолго до проявления симптомов патологии. Своевременные меры помогут избежать тяжелых последствий.