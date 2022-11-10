Транспортная карта: где купить и как пополнить в Новосибирске

Пополняйте карту по мере расходования денежных средств. Сделать это можно в пунктах продажи и пополнения транспортных карт. Важно также регулярно подтверждать срок действия карты: не реже одного раза в 8 месяцев. Зачисление денег и есть ее активация, в том числе, если вашу карту заблокировали.