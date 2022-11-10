Транспортная карта: где купить и как пополнить в Новосибирске

Posted 9 ноября 2022, 23:02
Published 9 ноября 2022, 23:02
Modified 9 ноября 2022, 23:02
Updated 9 ноября 2022, 23:02
Единую транспортную карту можно купить в кассах метро, киосках на остановках общественного транспорта, обозначенными специальными красными наклейками «Единая Транспортная Карта», в МУП «Пассажиртрансснаб». Стоимость подключения карты к системе "Электронный проездной - Новосибирск" составляет 85 рублей.
Единой транспортной картой можно пользоваться при оплате проезда в любом виде транспорта, правда, по установленному списку маршрутов. Его можно просмотреть по ссылке. Скидка на проезд в транспорте составляет 1 рубль на маршрутах муниципальных перевозчиков.
Пополняйте карту по мере расходования денежных средств. Сделать это можно в пунктах продажи и пополнения транспортных карт. Важно также регулярно подтверждать срок действия карты: не реже одного раза в 8 месяцев. Зачисление денег и есть ее активация, в том числе, если вашу карту заблокировали.
Оплатить проезд картой очень легко – приложите ее к терминалу или турникету на 1-2 секунды. Вы услышите сигнал, что оплата прошла успешно.
Чтобы проверить баланс, можно обратиться к кондуктору при оплате, а также в кассах метрополитена, в терминалах контроля электронных карт.
Отметим, что кроме Единой транспортной карты существуют и другие виды, действующие в Новосибирске:
«Дисконтная транспортная карта»; «Социальная Карта»; «Дисконтная социальная карта»; «Студенческая Карта»; «Карта Школьника».
Напомним, ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Представители Общественной палаты отметили неудовлетворительное качество остановок и отсутствие безналичной оплаты в маршрутках города.