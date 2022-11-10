atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2022, 23:02

Published 9 ноября 2022, 23:02

Modified 9 ноября 2022, 23:02

Updated 9 ноября 2022, 23:02

Транспортной картой может воспользоваться каждый член семьи, так как она не именная

Транспортная карта: где купить и как пополнить в Новосибирске

9 ноября 2022, 23:02
Фото: 1MI. Транспортной картой может воспользоваться каждый член семьи, так как она не именная
«Транспортная карта» предназначена для оплаты проезда в городском транспорте Новосибирска. Где ее можно купить, как пополнить и где именно применить, читайте в материале Atas.info.

Где купить Единую транспортную карту в Новосибирске

Единую транспортную карту можно купить в кассах метро, киосках на остановках общественного транспорта, обозначенными специальными красными наклейками «Единая Транспортная Карта», в МУП «Пассажиртрансснаб». Стоимость подключения карты к системе "Электронный проездной - Новосибирск"  составляет 85 рублей.

 

Как пользоваться Единой транспортной картой

Единой транспортной картой можно пользоваться при оплате проезда в любом виде транспорта, правда, по установленному списку маршрутов. Его можно просмотреть по ссылке. Скидка на проезд в транспорте составляет 1 рубль на маршрутах муниципальных перевозчиков.  

Скидка по оплате картой составляет рубль Скидка по оплате картой составляет рубль
Скидка по оплате картой составляет рубль . Фото: 1MI

Как пополнить транспортную карту в Новосибирске

Пополняйте карту по мере расходования денежных средств. Сделать это можно в пунктах продажи и пополнения транспортных карт. Важно также регулярно подтверждать срок действия карты: не реже одного раза в 8 месяцев. Зачисление денег и есть ее активация, в том числе, если вашу карту заблокировали.

 

Как оплатить проезд транспортной картой и узнать баланс

Оплатить проезд картой очень легко – приложите ее к терминалу или турникету на 1-2 секунды. Вы услышите сигнал, что оплата прошла успешно.

Чтобы проверить баланс, можно обратиться к кондуктору при оплате, а также в кассах метрополитена, в терминалах контроля электронных карт.

Отметим, что кроме Единой транспортной карты существуют и другие виды, действующие в Новосибирске:

«Дисконтная транспортная карта»; «Социальная Карта»; «Дисконтная социальная карта»; «Студенческая Карта»; «Карта Школьника».

Новосибирские власти оценили тестирование транспортной карты «Тройка»
Узнать подробнее

Напомним, ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Представители Общественной палаты отметили неудовлетворительное качество остановок и отсутствие безналичной оплаты в маршрутках города.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика