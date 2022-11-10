Трагедия произошла в сентябре 2020 года в поселке Чик Коченевского района. Молодожены праздновали свадьбу. В один момент супруг приревновал свою жену к гостю. В ярости он начал избивать женщину, а после сбросил в овраг. Пострадавшая скончалась на месте.
Против сибиряка возбудили уголовное дело за убийство с особой жестокостью. Суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор вступил в законную силу.
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