Выяснилось, что в тот день появилось сообщение о минировании здания. Произошло это около 20:00.
Тогда, чтобы проверить вызов с сообщением о заложенном взрывном устройстве, на место была вызвана полиция. Для тщательной проверки посетителей из торгового центра эвакуировали.
Кинологи с собаками обследовали всю территорию «Ауры». Сообщение о минировании оказалось ложным. Центр возобновил работу в обычном режиме в 22:23.
Напомним, что ранее более 100 человек эвакуировали из здания новосибирского военкомата 14 октября. О причинах эвакуации посетителям ничего не сказали.