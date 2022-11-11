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Из ТЦ «Аура» в Новосибирске внезапно эвакуировали посетителей – в чем причина

Сегодня, 02:55
Фото: 1MI
ТЦ возобновил свою работу через несколько часов

В новосибирском торговом центре «Аура» объяснили эвакуацию посетителей

В пресс-службе ТРЦ «Аура» в Новосибирске объяснили внезапную эвакуацию посетителей 10 ноября.

Выяснилось, что в тот день появилось сообщение о минировании здания. Произошло это около 20:00.

Тогда, чтобы проверить вызов с сообщением о заложенном взрывном устройстве, на место была вызвана полиция. Для тщательной проверки посетителей из торгового центра эвакуировали.

Кинологи с собаками обследовали всю территорию «Ауры». Сообщение о минировании оказалось ложным. Центр возобновил работу в обычном режиме в 22:23.

Напомним, что ранее более 100 человек эвакуировали из здания новосибирского военкомата 14 октября. О причинах эвакуации посетителям ничего не сказали.  

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск
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