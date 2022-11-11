Очевидцы аварии в Ленинском районе Новосибирска рассказали подробности

Некоторые комментарии живо описывали место происшествия и травмы, полученные пострадавшими.
Илья рассказывал о племяннице, ехавшей в маршрутке:
-Ехала в школу. Сидела у разбитого окна сзади. Разбила лицо. Губы в кровь. Гематомы на лице и ноге.
Ксения описывала подругу, тоже пережившую ДТП в салоне автобуса:
-Травм сильных нет, ушиб голова, нога. Маршрутка была полная, это и спасло людей от сильных травм, как кильки в банке.
Но самое страшное случилось с пассажирами и водителем «Toyota». Пишет Вика:
-В легковушке видела труп мужчины лет 40. Прям вывернуло мужчину. Страшно. До сих пор не по себе (((.
Комментаторы обсудили и несколько версий аварии. Иван предположил, что не все автолюбители успели переобуться:
-Поклонники летней резины?
Виктор нашел виновным автобус:
-Маршрутки — это конечно хорошо, но в городе их не должно быть!
Однако большинство возложили вину на водителя легковушки. Очевидцы отмечали бутылки спиртного, разбросанные по салону «Toyota».
-Написали про алкоголь, а алкашню за рулём жалеть вообще нет смысла, — считает Андрей.
-Минус синебот хорошо, что другие не пострадали сильно, — подхватил за ним Анатолий.
Отмечали и небезопасность движения на высокой скорости в черте города:
-Не… (незачем.- Прим. ред.) гонять.
-Это ж с какой скоростью нужно было гнать, чтоб аж на трамвайные пути залететь от удара.
Ранее о сообщались предварительные данные о количестве погибших.