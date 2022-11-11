atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Очевидцы аварии в Ленинском районе Новосибирска рассказали подробности

Сегодня, 08:53
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Авария
Под сообщением о ДТП в VK-сообществе АСТ-54 многие новосибирцы, видевшие ход или последствия трагедии, описывали картину произошедшего.
Сюжет
ДТП

Некоторые комментарии живо описывали место происшествия и травмы, полученные пострадавшими.

Илья рассказывал о племяннице, ехавшей в маршрутке: 

-Ехала в школу. Сидела у разбитого окна сзади. Разбила лицо. Губы в кровь. Гематомы на лице и ноге.

Ксения описывала подругу, тоже пережившую ДТП в салоне автобуса:

-Травм сильных нет, ушиб голова, нога. Маршрутка была полная, это и спасло людей от сильных травм, как кильки в банке.

Но самое страшное случилось с пассажирами и водителем «Toyota». Пишет Вика:

-В легковушке видела труп мужчины лет 40. Прям вывернуло мужчину. Страшно. До сих пор не по себе (((.

Комментаторы обсудили и несколько версий аварии. Иван предположил, что не все автолюбители успели переобуться:

-Поклонники летней резины?

Виктор нашел виновным автобус:

-Маршрутки — это конечно хорошо, но в городе их не должно быть!

Однако большинство возложили вину на водителя легковушки. Очевидцы отмечали бутылки спиртного, разбросанные по салону «Toyota». 

-Написали про алкоголь, а алкашню за рулём жалеть вообще нет смысла, — считает Андрей.

-Минус синебот хорошо, что другие не пострадали сильно, — подхватил за ним Анатолий. 

Отмечали и небезопасность движения на высокой скорости в черте города:

-Не… (незачем.- Прим. ред.) гонять.

-Это ж с какой скоростью нужно было гнать, чтоб аж на трамвайные пути залететь от удара.

 

Ранее о сообщались предварительные данные о количестве погибших.

Авария
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Читайте также:
Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, выписали из Новосибирской областной больницыРодственникам погибшего не говорят, что он стал донором органовМужчину зажало в салоне Toyota после ДТП с фурой в Новосибирске
#Новосибирск#Авария#Автобус#Общество#Город#Происшествия#ДТП#Транспорт
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
Вчера, 16:58
Пьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
Вчера, 17:54
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
Сегодня, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
Сегодня, 12:20
«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде
Вчера, 19:01
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 12:50