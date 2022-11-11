В Новосибирске прокуратура начала проверку качества уборки дорог. Проверится факт, как подведомственные учреждения мэрии исполняют закон о безопасности дорожной деятельности в части очистки дорог от снега.
После проверки дадут принципиальную оценку всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега. Уже сейчас сотрудники прокуратуры вышли на улицы и осуществляют проверку. Первые результаты озвучат уже сегодня.
Напомним, что 8-бальные пробки сковали Новосибирск 11 ноября. Автомобилисты связывают это со снегопадом. В городе произошли десятки ДТП.