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Прокуроры вышли на улицы Новосибирска и проверяют, как чистят снег на дорогах

Сегодня, 02:17
Фото: 1MI
Сегодня в городе снегопад

В Новосибирске начали проверять качество уборки дорог от снега

Прокуроры проверят, как убирают улицы от снега в Новосибирске, сообщают в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске прокуратура начала проверку качества уборки дорог. Проверится факт, как подведомственные учреждения мэрии исполняют закон о безопасности дорожной деятельности в части очистки дорог от снега.

После проверки дадут принципиальную оценку всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега. Уже сейчас сотрудники прокуратуры вышли на улицы и осуществляют проверку. Первые результаты озвучат уже сегодня.

Напомним, что 8-бальные пробки сковали Новосибирск 11 ноября. Автомобилисты связывают это со снегопадом. В городе произошли десятки ДТП. 

Сегодня в Новосибирске будет мокрый снег, гололедица и до +2 °C
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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Снег
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