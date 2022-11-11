"Мы с родными доноров не общаемся. Это этическая сторона", - ответила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина на вопрос корреспондента Атас.инфо, в отделения трансплантологии Новосибирской областной больницы, куда пригласили журналистов 10 ноября 2022.
Согласие родителей требуется, если донору органов еще нет 18 лет. В остальных случаях, родственников совершеннолетнего умершего человека не ставят в известность об изъятии органов.
"Все мы сегодня просто люди, а завтра совершенно случайно, кто-то может стать донором, а кто-то пациентом, которому нужна пересадка, - говорит Александр Быков, заведующий отделения трансплантологии Новосибирской областной больницы, - Люди при жизни не думают о таких вещах, а если бы думали, может, добрее были бы друг к другу".
По словам Лады Шалыгиной "Даже если человек говорит - я хотел бы стать донором, если со мной что-то случится, базы доноров органов в России нет. Такие базы хорошо развиты зарубежом, в Италии, Испании".
Трансплантологи в Новосибирске сегодня могут получить донорские органы из Искитима, Черепаново, Ордынки, Куйбышева и других районов. Развитие донорских баз в области важно, так как время решает все. От момента решения о потенциальном донорстве до трансплантации проходит не больше суток.
Один человек может стать донором для нескольких людей, когда происходит трансплантация сердца, почек и печени, роговицы. Если учесть, что печень еще может быть разделена между двумя людьми, так называемая сплит трансплантация, то количество спасенных жизней может еще возрасти.
Сплит трансплантацию печени делали в Новосибирске последний раз в прошлом году. Небольшую часть печени от одного донора пересадили ребенку в Областной клинической больнице в Новосибирске, а большую часть доставили на самолете в Московскую область пациенту, который находился в критическом состоянии.
Есть пациенты, которые ждут орган годами, чаще всего, это сердце, а есть те, кому находится оптимально подходящий донор уже через несколько дней. Это зависит от случая, но очень важно, чтобы совпало очень много факторов, которые оценивают врачи, решаясь на трансплантацию.
Марии Орловой из Бердска повезло - в конце августа 2022 года она встала в очередь на пересадку почки, а уже 19 октября 2022 года ей позвонили врачи. "Заболела в 2009 году, поставили диагноз, сказали, что десять лет еще почка протянет, но функция будет постепенно угасать, а потом гемодиализ или пересадка. Потом три года ездила на гемодиализ в Искитим, а тут встала на очередь и мне так быстро позвонили. Боялась, конечно, я морально не была готова. Но согласилась сразу, таких шансов два раза не дают" - рассказывает Мария.
"Уже через полтора часа я собралась и выехала в Новосибирск, около четырех вечера я была в поликлинике, а в час ночи началась операция, которая длилась около пяти часов. Утром я проснулась уже с новой почкой!"
На вопрос, не ощущается ли орган чужим, Мария говорит - "нет, только шов чувствуется и все. Я только начинаю понимать, что я две недели не хожу на диализ. Состояние, конечно, хорошее, потому что диализ это тяжело. А тут хожу как нормальный человек".
19 октября Марии пересадили почку, а 10 ноября ее уже выписали домой - дальше только наблюдаться, сначала раз в две недели, потом раз в месяц и потом пожизненное наблюдение раз в три месяца.
"Первым делом как приду в себя, поеду на Алтай за перевалы. Потому что раньше могла только на три дня поехать. А теперь - свобода! Конечно, сначала наблюдение у нефролога, беречься, чтобы не заболеть, иммунитет сейчас снижен, а потом - Алтай!"
Одновременно с Марией была проведена пересадка еще одной почки, печени и сердца от того же донора, пересадка сердца проводилась в клинике Мешалкина. Врачи Новосибирской Областной Клинической больницы рассказали, что все эти операции завершились успешно.
Даже если пациенты хотят узнать, чей орган они получили, сделать это невозможно. В единичных случаях это удается сделать родственникам доноров. Татьяна Ефимова мама погибшего в ДТП Никиты Сапежко из Санкт-Петербурга очень хотела еще раз услышать, как бьется сердце ее сына. Она написала у себя в соцсетях: «Мой мальчик погиб, но его сердце не остановилось. Оно сейчас живёт в ком-то, очень надеюсь, что оно прижилось и спасло кого-то ...Говорят, что люди меняются после пересадки сердца и приобретают странные и новые привычки. Мне важно всё это. В сердце живёт душа. Моё сердце ищет его сердце».
На ее призыв откликнулась девушка, лежавшая в день аварии в трансплантологии. С ее помощью Татьяне удалось найти человека, которому пересадили сердце ее сына. Им оказался 63-летний мужчина с проблемами сердца, который уже несколько лет ждал пересадки. Их встреча дала возможность женщине еще раз услышать, как бьется сердце ее сына.
А самое главное, эта встреча сняла у женщины все сомнения, в том, что врачи сделали все, чтобы спасти ее сына. Она убедилась, что сердце пересажено человеку, давно ожидавшему очереди по квоте и все сделано в рамках закона.
Понимая опасения людей, заведующий отделением трансплантологии Александр Быков рассказал подробнее про донорские базы - "это больницы, в которых, прежде всего, людей лечат, от самых разных заболеваний, прилагая все усилия, чтобы они выжили. Но такова жизнь, летальность есть, пациенты умирают от несовместимых с жизнью травм или заболеваний. Прежде всего это инсульты, кровоизлияния в мозг. В очень узких определенных обстоятельствах такие люди, могут стать после смерти донорами и спасти жизнь других людей".
Развитие трансплантологии в Новосибирске Александр Быков видит в возможных в будущем операциях по трансплантации легких, которые, вероятнее всего, будут проводиться в клинике Мешалкина.
Новосибирские врачи делают все возможное и невозможное для спасения пациентов. Сложнейшую операцию врачи из Новосибирска провели летом этого года. Девочка попала в ДТП и осталась без связок на шейном позвонке. Врачам из Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна удалось спасти девочку. В мире зарегистрировано 135 подобных хирургических вмешательств.