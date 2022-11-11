Марии Орловой из Бердска повезло - в конце августа 2022 года она встала в очередь на пересадку почки, а уже 19 октября 2022 года ей позвонили врачи. "Заболела в 2009 году, поставили диагноз, сказали, что десять лет еще почка протянет, но функция будет постепенно угасать, а потом гемодиализ или пересадка. Потом три года ездила на гемодиализ в Искитим, а тут встала на очередь и мне так быстро позвонили. Боялась, конечно, я морально не была готова. Но согласилась сразу, таких шансов два раза не дают" - рассказывает Мария.