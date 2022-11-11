atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2022, 05:20

Published 11 ноября 2022, 05:20

Modified 11 ноября 2022, 05:57

Updated 11 ноября 2022, 05:57

Техника выехала расчищать первые снежные завалы на дорогах Новосибирска

Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами

11 ноября 2022, 05:20
Фото: 1MI. Техника выехала расчищать первые снежные завалы на дорогах Новосибирска

В Новосибирске начали борьбу с первыми снежными сугробами

Техника выехала расчищать первые снежные завалы на дорогах Новосибирска 11 ноября. Из-за снегопада утром город встал в огромную пробку, участились ДТП.

Сейчас, по информации ТУАД, в регионе работают 592 единицы техники и более 1000 дорожников. Всех водителей предупредили о гололеде, сильном ветре и плохой видимости на трассах.

«Сегодня рекомендуем всем водителям пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт. Если такой возможности нет, помните о соблюдении дистанции и скоростного режима», - пишут специалисты ведомства.

МЧС предупредило о температурных качелях от -2 до +3 градусов в ближайшие дни. Дороги будут скованы льдом, что приведет к увлечению случаев падения пешеходов.

«Горожанам стоит соблюдать осторожность при переходе дороги и во время обычных прогулок. Смотрите себе под ноги, оглядывайтесь по сторонам, одевайте нескользящую обувь с толстой подошвой», - советуют специалисты ГУ МЧС Новосибирской области.

Также спасатели напомнили водителям, что уже пора переобуваться в зимнюю резину. Если пока сделать этого нет возможности, нужно избегать обгонов и резких торможений.

Какого числа будет День Жестянщика 2022 в Новосибирске – вычисляем даты за пять лет
Узнать подробнее
#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Гололед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика