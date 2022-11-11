Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами

Posted 11 ноября 2022, 05:20
Published 11 ноября 2022, 05:20
Modified 11 ноября 2022, 05:57
Updated 11 ноября 2022, 05:57
Сейчас, по информации ТУАД, в регионе работают 592 единицы техники и более 1000 дорожников. Всех водителей предупредили о гололеде, сильном ветре и плохой видимости на трассах.
«Сегодня рекомендуем всем водителям пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт. Если такой возможности нет, помните о соблюдении дистанции и скоростного режима», - пишут специалисты ведомства.
МЧС предупредило о температурных качелях от -2 до +3 градусов в ближайшие дни. Дороги будут скованы льдом, что приведет к увлечению случаев падения пешеходов.
«Горожанам стоит соблюдать осторожность при переходе дороги и во время обычных прогулок. Смотрите себе под ноги, оглядывайтесь по сторонам, одевайте нескользящую обувь с толстой подошвой», - советуют специалисты ГУ МЧС Новосибирской области.
Также спасатели напомнили водителям, что уже пора переобуваться в зимнюю резину. Если пока сделать этого нет возможности, нужно избегать обгонов и резких торможений.