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Сын экс-прокурора РФ Чайка стал владельцем завода под Новосибирском

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Ранее завод не работал

Фирму сына экс-генпрокурора зарегистрировали в Новосибирской области

В Новосибирской области была зарегистрирована компания сына бывшего прокурора – Артема Чайки.

8 ноября сын экс-прокурора Юрия Чайки зарегистрировал фирму ООО «Камнереченский щебеночный завод»  в селе Буготак Тогучинского района.

Генеральным директором компании является Василий Штуркарев, а владельцем является Артем Чайка. Организация добывает строительные камни, гипс, мел и многое другое.

Ранее завод был филиалом АО «Первая нерудная компания». По сообщению РБК-Новосибирск, с 2021 года производство щебня на предприятии было резко сокращено. В феврале-2022 завод оказался в простое.

Напомним, региональные власти заявляли, что Камнереченский завод в Новосибирской области является очень убыточным. В свою очередь, сами работники рассказывают, что их руководства вынуждает увольняться по собственному желанию.

 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Завод
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