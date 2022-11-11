Фирму сына экс-генпрокурора зарегистрировали в Новосибирской области

8 ноября сын экс-прокурора Юрия Чайки зарегистрировал фирму ООО «Камнереченский щебеночный завод» в селе Буготак Тогучинского района.
Генеральным директором компании является Василий Штуркарев, а владельцем является Артем Чайка. Организация добывает строительные камни, гипс, мел и многое другое.
Ранее завод был филиалом АО «Первая нерудная компания». По сообщению РБК-Новосибирск, с 2021 года производство щебня на предприятии было резко сокращено. В феврале-2022 завод оказался в простое.
Напомним, региональные власти заявляли, что Камнереченский завод в Новосибирской области является очень убыточным. В свою очередь, сами работники рассказывают, что их руководства вынуждает увольняться по собственному желанию.