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Posted 11 ноября 2022, 07:07

Published 11 ноября 2022, 07:07

Modified 11 ноября 2022, 07:10

Updated 11 ноября 2022, 07:10

В Новосибирске через два дня нашли пропавшую 15-летнюю девочку

11 ноября 2022, 07:07
Поиски пропавшей 28 октября 15-летней Виктории С. завершили в Новосибирске. Ей нашли живой и невредимой полицейские 11 ноября.

Подростка искали по всему региону волонтеры и сотрудники МВД. Сообщалось, что девочка две недели назад ушла из дома в Кировском районе города, а искать её начали только два дня назад.

«В отношении девочки не совершали противоправные действия. Сейчас выясняют причины её пропажи, ребенка передали родителям», - отметила представитель пресс-службы ГУ МВД Новосибирска Анастасия.

По информации «Лиза Алерт» найти школьницу оперативно удалось благодаря свидетелям. Девочка пропала давно, а ориентировки на неё начали рассылать только 9 ноября.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пропажа
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