В Новосибирске через два дня нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Posted 11 ноября 2022, 07:07
Published 11 ноября 2022, 07:07
Modified 11 ноября 2022, 07:10
Updated 11 ноября 2022, 07:10
Подростка искали по всему региону волонтеры и сотрудники МВД. Сообщалось, что девочка две недели назад ушла из дома в Кировском районе города, а искать её начали только два дня назад.
«В отношении девочки не совершали противоправные действия. Сейчас выясняют причины её пропажи, ребенка передали родителям», - отметила представитель пресс-службы ГУ МВД Новосибирска Анастасия.
По информации «Лиза Алерт» найти школьницу оперативно удалось благодаря свидетелям. Девочка пропала давно, а ориентировки на неё начали рассылать только 9 ноября.