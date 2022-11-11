atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске через два дня нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Сегодня, 07:07
Фото: Лиза Алерт/ВК
Поиски пропавшей 28 октября 15-летней Виктории С. завершили в Новосибирске
Поиски пропавшей 28 октября 15-летней Виктории С. завершили в Новосибирске. Ей нашли живой и невредимой полицейские 11 ноября.

Подростка искали по всему региону волонтеры и сотрудники МВД. Сообщалось, что девочка две недели назад ушла из дома в Кировском районе города, а искать её начали только два дня назад.

«В отношении девочки не совершали противоправные действия. Сейчас выясняют причины её пропажи, ребенка передали родителям», - отметила представитель пресс-службы ГУ МВД Новосибирска Анастасия.

По информации «Лиза Алерт» найти школьницу оперативно удалось благодаря свидетелям. Девочка пропала давно, а ориентировки на неё начали рассылать только 9 ноября.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропажа#Дети
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
Вчера, 16:58
Пьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
Вчера, 17:54
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
Сегодня, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
Сегодня, 12:20
«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде
Вчера, 19:01
Новосибирский микроминиатюрист обвинил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии
Сегодня, 10:39