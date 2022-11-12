Корпорация МСП: в России стартует программа «выращивания» поставщиков из числа МСП

Гендиректор организации Александр Исаевич пояснил, что подразумевает офсетный договор: МСП-поставщик выступает в качестве инвестора, на свои или заемные деньги возводит новое или развивает уже существующее производство, а государственная компания в рамках офсетного соглашения берет на себя обязательство на протяжении нескольких лет приобретать у определенного МСП-поставщика его товары или услуги в определенном объеме.