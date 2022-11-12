Корпорация МСП: в России стартует программа «выращивания» поставщиков из числа МСП

Скоро заказчики - компании с государственным участием получат возможность оказывать материальную, правовую, методическую и другую помощь МСП-поставщикам для их развития.
По словам заместителя главы Министерства экономического развития Российской Федерации Татьяны Илюшниковой, бенефициарами этого предложения станут государство, малые и крупные предприниматели. Малые предприятия, которые будут участвовать в программе, получат шанс существенного развития, ведь у них будет четкий ориентир и рынок сбыта, сообщает ria.ru.
Илюшникова подчеркнула, что каждый заказчик в полном объеме будет обеспечен продукцией российского поставщика. Государство со своей стороны решит задачи технологического развития целых отраслей и импортозамещения, получит налоги и дополнительные рабочие места. Интерес к участию в программе уже проявили РЖД, «Ростех», «Автодор» и множество других организаций.
Кроме того, поправки в законодательство дадут возможность заключать долгосрочные офсетные договоры по закону № 223-ФЗ в рамках программ «выращивания». Оператором обеих программ является Корпорация МСП.
Гендиректор организации Александр Исаевич пояснил, что подразумевает офсетный договор: МСП-поставщик выступает в качестве инвестора, на свои или заемные деньги возводит новое или развивает уже существующее производство, а государственная компания в рамках офсетного соглашения берет на себя обязательство на протяжении нескольких лет приобретать у определенного МСП-поставщика его товары или услуги в определенном объеме.
Исаевич заявил, что сегодня Корпорация МСП определяет с заказчиками их запрос по заключению офсетных договоров. Ранее запустить механизм офсетных соглашений поручил глава государства Владимир Путин в ходе его выступления на ПМЭФ-2022.
Государственные компании в рамках «выращивания» станут создавать и утверждать программы, определять важнейшие направления помощи МСП-поставщикам и номенклатуру нужной продукции и услуг. При участии Корпорации МСП и региональных организаций инфраструктуры поддержки для победителей отбора создадут индивидуальные карты развития.
На цифровой платформе МСП.РФ в пилотном режиме разместили запрос 27 крупнейших заказчиков. Предварительно на участие в пилотных проектах поступило 127 заявок от 59 представителей малого и среднего бизнеса из 26 субъектов РФ.