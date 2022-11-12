В конце октября 2022 года правительство региона провело опрос граждан относительно удовлетворенности работой глав их муниципальных образований. Самый низкий уровень доверия, по результатам, к мэру Новосибирска Анатолию Локтю (45,31%). А высокий - к главе Сузунского района Лилии Некрасовой (99,85%).
Напомним, 24 октября 2022 года Некрасову задержали силовики по подозрению в мошенничестве. Есть версия у следствия, что она фиктивно устроила супруга на работу в муниципальное предприятие Сузунского района ради пассивного заработка. Её отправили в СИЗО вместе с мужем. Позже его выпустили, а чиновницу оставили до суда.
Также в топе-5 лидеров оказался и руководитель Убинского района Олег Конюк. Его организационными способностями довольны 93,14% местных жителей.
Конюк снова занял пост главы этого района в августе 2022-го после отставки. Его признали виновным в незаконной охоте на лосей, которой он занимался в 2018-м. Чиновник получил штраф в размере 800 тысяч рублей.
Своих лидеров новосибирцы выбирали по нескольким критериям: качеству дорог в районе, состоянию систем газоснабжения, электро-, водо- и теплоснабжения. Также они оценивали личные качества руководителей.