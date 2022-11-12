Напомним, 24 октября 2022 года Некрасову задержали силовики по подозрению в мошенничестве. Есть версия у следствия, что она фиктивно устроила супруга на работу в муниципальное предприятие Сузунского района ради пассивного заработка. Её отправили в СИЗО вместе с мужем. Позже его выпустили, а чиновницу оставили до суда.