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Некрасова и Конюк - главам районов, фигурантам уголовных дел, жители доверяют сильнее

Сегодня, 10:29
Фото: Правительство НСО
Находясь в СИЗО глава Сузунского района Некрасова стала лучшим руководителем в НСО

Лилия Некрасова в СИЗО стала лучшим главой района Новосибирской области

Жители Сузунского района высоко оценили деятельность главы Лилии Некрасовой, из-за чего она заняла первое место в рейтинге руководителей Новосибирской области-2022. Индекс доверия населения к ней рекордные 99,85%. Не далеко ушел скандальный глава Убинского района Олег Конюк – им довольны 93,14%.

В конце октября 2022 года правительство региона провело опрос граждан относительно удовлетворенности работой глав их муниципальных образований. Самый низкий уровень доверия, по результатам, к мэру Новосибирска Анатолию Локтю (45,31%). А высокий - к главе Сузунского района Лилии Некрасовой (99,85%).

Напомним, 24 октября 2022 года Некрасову задержали силовики по подозрению в мошенничестве. Есть версия у следствия, что она фиктивно устроила супруга на работу в муниципальное предприятие Сузунского района ради пассивного заработка. Её отправили в СИЗО вместе с мужем. Позже его выпустили, а чиновницу оставили до суда.

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Также в топе-5 лидеров оказался и руководитель Убинского района Олег Конюк. Его организационными способностями довольны 93,14% местных жителей.

Конюк снова занял пост главы этого района в августе 2022-го после отставки. Его признали виновным в незаконной охоте на лосей, которой он занимался в 2018-м. Чиновник получил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Своих лидеров новосибирцы выбирали по нескольким критериям: качеству дорог в районе, состоянию систем газоснабжения, электро-, водо- и теплоснабжения. Также они оценивали личные качества руководителей.

#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Глава района#Рейтинг#Сизо
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