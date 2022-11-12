Девочка проживала в Октябрьском районе города. Именно оттуда поисковики начали свою работу, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
«Ранее девочка не пропадала. Она ушла гулять утром 7 ноября, вечером вернулась, чтобы забрать кое-какие вещи и больше её не видели. Родные только созванивались с ней в тот день, потом связь с ней пропала и в данный момент о местонахождении подростка ничего не известно», - рассказала Atas.info глава «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Судя по ориентировки, которую составили родные, Снежана периодически носит очки. Её рост 158 см, плотного телосложения, глаза карие, а волосы крашенные черные. Может быть одета в зеленую куртку, черные худи, ботинки и такого же цвета штаны.
Напомним, на этой неделе полиция и волонтеры нашли другую 15-летнюю девочку, о которая не выходила на связь с 28 октября. На её поиски ушло всего 2 дня.