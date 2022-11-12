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Возбуждено дело после избиения мужчины в ЖК «Европейский берег» в Новосибирске

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI
Возбуждено дело после избиения мужчины в ЖК «Европейский берег» в Новосибирске
Полиция возбудила дело по факту избиения неизвестными жителя Новосибирска на территории ЖК «Европейский берег». Сейчас мужчина в больнице с переломами и выбитыми зубами.
Сюжет
Драка

Как ранее писали СМИ, инцидент произошел 9 ноября на улице Владимира Заровного. К мужчине подошли двое пьяных сибиряков, начали вымогать деньги, а получив отказ, накинулись с кулаками.

Новосибирец попал в больницу. Врачи диагностировали различные травмы, включая выбитые зубы, переломы.

«Заявление от пострадавшего о нападении и ограблении поступило в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители ищут людей, причастных к произошедшему. Также устанавливают все детали событий.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Драка#Полиция
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