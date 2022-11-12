Возбуждено дело после избиения мужчины в ЖК «Европейский берег» в Новосибирске

Как ранее писали СМИ, инцидент произошел 9 ноября на улице Владимира Заровного. К мужчине подошли двое пьяных сибиряков, начали вымогать деньги, а получив отказ, накинулись с кулаками.
Новосибирец попал в больницу. Врачи диагностировали различные травмы, включая выбитые зубы, переломы.
«Заявление от пострадавшего о нападении и ограблении поступило в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в ГУ МВД по региону.
Правоохранители ищут людей, причастных к произошедшему. Также устанавливают все детали событий.