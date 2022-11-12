Знаменитые сандалии основателя Apple Стива Джобса выставили на торги

Торги начнутся в следующую пятницу в формате онлайн. Об этом пишут «Новые известия».
Как известно, для повседневной жизни один из самых богатых людей мира выбирал комфортную и практичную одежду. Джобс долгие годы носил эти сандалии, а потом выбросил, но их нашел в мусоре повар одного из подразделений Apple Марк Шефф и сохранил.
Сандалии прошли уже долгий путь. Ранее они участвовали в выставках, становились экспозицией в Историческом музее Вюртемберга в Германии.
Последний раз обувь Джобса продали на аукционе за 3400 долларов в 2016 году. Сейчас ожидают за сандалии от 60 000 до 80 000 долларов.