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Знаменитые сандалии основателя Apple Стива Джобса выставили на торги

Сегодня, 08:41
Фото: Robert Galbraith | Reuters / https://loveopium.ru/news/stive_jobs.
Принадлежавшую основателю Apple Стиву Джобсу обувь продают с молотка на аукционе. Это его знаменитые старые сандалии бренда Birkenstock.

Торги начнутся в следующую пятницу в формате онлайн. Об этом пишут «Новые известия».

Как известно, для повседневной жизни один из самых богатых людей мира выбирал комфортную и практичную одежду. Джобс долгие годы носил эти сандалии, а потом выбросил, но их нашел в мусоре повар одного из подразделений Apple Марк Шефф и сохранил.

Сандалии прошли уже долгий путь. Ранее они участвовали в выставках, становились экспозицией в Историческом музее Вюртемберга в Германии.

Последний раз обувь Джобса продали на аукционе за 3400 долларов в 2016 году. Сейчас ожидают за сандалии от 60 000 до 80 000 долларов.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Аукцион#Apple
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