Генеральный прокурор России Игорь Краснов назначил высших должностных лиц в прокуратуры Херсонской и Запорожской областей. Список руководства надзорных ведомств новых субъектов Российской Федерации публикует агентство "Интерфакс". На должность заместителя прокурора Херсонской области назначен Андрей Кузнецов, ранее он работал прокурором города Бердска.
Бердскую прокуратуру Кузнецов возглавил летом 2021 года, до этого, начиная с 2014 года, руководил прокуратурой Новосибирского района.
Ранее мы рассказывали о том, что 11 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. До этого он возглавлял прокуратуру Амурской области.
Ранее новосибирской областной прокуратурой руководил Яков Хорошев. Он уволился в конце лета 2022 года.