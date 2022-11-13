Статистика фиксирует резкий всплеск интереса россиян к покупке домов в сельской местности. По мнению президента Вольного экономического общества России Сергея Бодрунова, это отражение общемировой тенденции – люди стремятся жить в собственных домах подальше от мегаполисов. Однако при этом Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года предусматривает рост качества жизни в полтора раза только в крупных городских агломерациях. Подобные задачи в отношении села не сформулированы.
Есть федеральная целевая программа развития сельских территорий, рассчитанная до 2025 года, и она предусматривает огромные бюджетные вливания – более 2.3 трлн рублей. Планируется появление новых газопроводов и водоводов, обеспечение села интернетом, строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Но при этом на всю страну в рамках этой программы запланировано построить только 2.58 тыс. км дорог с твёрдым покрытием, ведущим к "общественно значимым объектам". Количество объектов комплексной застройки в сельской местности и вовсе смехотворное. Иными словами, подавляющее большинство селян останутся жить в существующих домах разной степени износа и будут ходить по грязи.
При этом "осваивать" федеральные деньги будут победители конкурсов. По мнению экономиста Василия Узуна это открывает широкие возможности для коррупции. По его словам, решения будет приниматься узким кругом чиновников Минсельхоза, кроме того, правила таковы, что поселения с высоким уровнем безработицы и малым бюджетом будут заранее обречены на проигрыш. Что усилит их дальнейшую деградацию.
Казалось бы, именно мощный поток релокантов из города может вдохнуть жизнь в умирающие деревни. Но не стоит обольщаться, подчеркивает доцент Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никита Мкртчян в интервью изданию "Новые Известия". Эксперт уверен, что большинство из новых деревенских жителей продолжат работы в городе на удаленке и максимальный их вклад в экономику села – покупки в сельпо. С ним согласна доктор географических наук Института географии РАН Татьяна Нефёдова, которая отмечает – наиболее привлекательны для переезда деревни в Подмосковье, а что касается, например, территорий за Уралом, то тут подобная тенденция прослеживается слабо.
До сих пор основной поток людей, едущих в глубинку работать именно в сельском хозяйстве, составляют мигранты из стран ближнего зарубежья. С 1994 года из российских сел в города уехало 2,72 млн человек, на их место приехало 2,2 млн мигрантов из других стран. Таким образом, российская деревня превращается в колонию среднеазиатских стран, делает неутешительный вывод издание.