Казалось бы, именно мощный поток релокантов из города может вдохнуть жизнь в умирающие деревни. Но не стоит обольщаться, подчеркивает доцент Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никита Мкртчян в интервью изданию "Новые Известия". Эксперт уверен, что большинство из новых деревенских жителей продолжат работы в городе на удаленке и максимальный их вклад в экономику села – покупки в сельпо. С ним согласна доктор географических наук Института географии РАН Татьяна Нефёдова, которая отмечает – наиболее привлекательны для переезда деревни в Подмосковье, а что касается, например, территорий за Уралом, то тут подобная тенденция прослеживается слабо.