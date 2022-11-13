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Смертельное тройное ДТП под Искитимом: второе за два дня

Сегодня, 05:01
Фото: пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

В тройном ДТП под Искимом погиб пенсионер за рулем ВАЗ 2107

Три автомобиля столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. В аварии погиб один из водителей
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ДТП

Тройное ДТП произошло на автодороге Чуйский тракт в Искитимском районе Новосибирской области рано утром в воскресенье, 13 ноября. 34-летний водитель за рулем Nissan Pulsar столкнулся с ВАЗ 2107, который следовал в попутном направлении. От удара отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Hyundai Solaris, которым управлял 23-летний мужчина.

В результате 65-летний водитель ВАЗ погиб, никто из остальных участников ДТП за медицинской помощью не обращался, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД,

Накануне в Искитимском районе так же произошло тройное ДТП, в результате погибла женщина за рулем Toyota Land Cruiser.

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