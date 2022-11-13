Тройное ДТП произошло на автодороге Чуйский тракт в Искитимском районе Новосибирской области рано утром в воскресенье, 13 ноября. 34-летний водитель за рулем Nissan Pulsar столкнулся с ВАЗ 2107, который следовал в попутном направлении. От удара отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Hyundai Solaris, которым управлял 23-летний мужчина.
В результате 65-летний водитель ВАЗ погиб, никто из остальных участников ДТП за медицинской помощью не обращался, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД,
Накануне в Искитимском районе так же произошло тройное ДТП, в результате погибла женщина за рулем Toyota Land Cruiser.