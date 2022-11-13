Тройное ДТП произошло на автодороге Чуйский тракт в Искитимском районе Новосибирской области рано утром в воскресенье, 13 ноября. 34-летний водитель за рулем Nissan Pulsar столкнулся с ВАЗ 2107, который следовал в попутном направлении. От удара отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Hyundai Solaris, которым управлял 23-летний мужчина.