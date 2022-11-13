Министерство культуры Новосибирской области соберет специальную этическую комиссию, чтобы решить, что делать с постановкой "Детский хор-ор "Принцесса и людоед", премьера которой прошла в конце октября в "Первом театре". В ведомство поступила жалоба от граждан, которые усмотрели в спектакле пропаганду ЛГБТ. На такой вывод их натолкнула балерина с усами.
По словам режиссера Полины Кардымон, в спектакле заняты четыре актера и все они мужчины: два главных героя и их клоны, которые переодевались в выдуманных персонажей. Один из них и есть усатая принцесса.
"Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре Бабу-ягу играют обычно только актёры-мужчины", - приводит слова Полины Кардымон телеграм-канал Mash Siberia.