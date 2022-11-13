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В Новосибирске написали донос на спектакль "Принцесса и людоед": подозрение на ЛГБТ

Сегодня, 12:24
Фото: тг-канал Mash Siberia
Доносчиков смутили мужчины, играющие женские роли

В ЛГБТ-пропаганде заподозрили спекталь новосибирского театра "Принцесса и людоед"

Активисты, имена которых не разглашают, написали донос в Министерство культуры Новосибирской области, в котором сообщают, что обнаружили признаки ЛГБТ-пропаганды в детском спектакле "Первого театра"

Министерство культуры Новосибирской области соберет специальную этическую комиссию, чтобы решить, что делать с постановкой "Детский хор-ор "Принцесса и людоед", премьера которой прошла в конце октября в "Первом театре". В ведомство поступила жалоба от граждан, которые усмотрели в спектакле пропаганду ЛГБТ. На такой вывод их натолкнула балерина с усами.

По словам режиссера Полины Кардымон, в спектакле заняты четыре актера и все они мужчины: два главных героя и их клоны, которые переодевались в выдуманных персонажей. Один из них  и есть усатая принцесса.

"Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре Бабу-ягу играют обычно только актёры-мужчины", - приводит слова Полины Кардымон телеграм-канал Mash Siberia.

 

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#Общество#Новосибирск#Театр#ЛГБТ#Пропаганда
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