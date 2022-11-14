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“Егора ручного” выставила на продажу девочка из Новосибирска

Сегодня, 10:43
Фото: Avito
Ручная крыса Егор
Юная жительница Новосибирска решила продать питомца с помощью онлайн-объявления.

На фото - мордочка  крысы с огромными усами. Подпись под снимком - “Егор ручной”, которого маленькая хозяйка решила продать за сакральную почему то сумму - 666 рублей.

По словам новосибирского журналиста, который связался с продавщицей, Егор - дрессированная крыса мужского пола, которая умеет выполнять забавные трюки. 

Вместе с питомцем владелица Егора распродает его личные вещи, к которым, вероятно, привыкла крыса. Это самодельный гамак, скрепыши, слаймы и бисер. Кое что из крысиной обстановки девочка уже распродала. 

По каким причина ребенок решил избавиться от питомца - неизвестно.

Ранее в одном из дворов Новосибирска появились крысы, которые живут у мусорных баков, о чем рассказали неравнодушные жители дома.

Полчища крыс заполонили двор дома на улице Дучи Ковальчук в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Крыса#Трюки#Продажа
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