“Егора ручного” выставила на продажу девочка из Новосибирска

На фото - мордочка крысы с огромными усами. Подпись под снимком - “Егор ручной”, которого маленькая хозяйка решила продать за сакральную почему то сумму - 666 рублей.
По словам новосибирского журналиста, который связался с продавщицей, Егор - дрессированная крыса мужского пола, которая умеет выполнять забавные трюки.
Вместе с питомцем владелица Егора распродает его личные вещи, к которым, вероятно, привыкла крыса. Это самодельный гамак, скрепыши, слаймы и бисер. Кое что из крысиной обстановки девочка уже распродала.
По каким причина ребенок решил избавиться от питомца - неизвестно.
Ранее в одном из дворов Новосибирска появились крысы, которые живут у мусорных баков, о чем рассказали неравнодушные жители дома.