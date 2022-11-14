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Подростки забросали снежками машины во время оживленного движения в Новосибирске

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI
Водитель пожаловался на детей, играющих в снежки с автомобилями в Новосибирске
Водитель пожаловался на детей, играющих в снежки с автомобилями на оживленной дороге в Новосибирске. Из-за этих шалостей он чуть не попал в ДТП.
«Вчера трое ребят на Ватутина лепили снежки у дороги и забрасывали ими проезжающие машины. Всё летело в лобовые стекла, видимости никакой, ещё снегопад был. Им начали бибикать, но малышня включила игнор. Я чуть не врезался в кого-то», - рассказал Atas.info автомобилист Алексей.

Сибиряк признался, что хотел наказать подростков, но его опередили. Двое парней вышли из иномарки по среди дороги и побежали за ними. Но они быстро вернулись так, как маленькими хулиганами удалось сбежать.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске начались обильные снегопады. Водителей предупреждали о плохой видимости на трассах, а также о гололедице.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Снег#Автомобиль
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