Подростки забросали снежками машины во время оживленного движения в Новосибирске

«Вчера трое ребят на Ватутина лепили снежки у дороги и забрасывали ими проезжающие машины. Всё летело в лобовые стекла, видимости никакой, ещё снегопад был. Им начали бибикать, но малышня включила игнор. Я чуть не врезался в кого-то», - рассказал Atas.info автомобилист Алексей.
Сибиряк признался, что хотел наказать подростков, но его опередили. Двое парней вышли из иномарки по среди дороги и побежали за ними. Но они быстро вернулись так, как маленькими хулиганами удалось сбежать.
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске начались обильные снегопады. Водителей предупреждали о плохой видимости на трассах, а также о гололедице.