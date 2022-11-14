atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Польская Coca-Cola и американская Fanta появились в новосибирских магазинах

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
Бутылки газированных напитков
После остановки производства на новосибирском заводе Coca-Cola местный рынок заполнила импортная газировка.

Так, из Польши в Новосибирск поставляются банки Coca-Cola объемом 0,33 л. Можно найти и бутылки с красной этикеткой объемом один и два литра, но из Казахстана. Всевозможные виды Fanta, которая также возвращается на полки магазинов, произведена в Соединенных Штатах.

На эти газированные напитки заметно выросла цена. Так, 0,33 литра “колы” сегодня обойдутся примерно в 90 рублей, один литр в 110 рублей, а два будет стоить коло 200 рублей.

Ранее на прилавках новосибирских магазинах появился напиток "Добрый кола".

Читайте также:
В новосибирских магазинах закончилась местная Coca-Cola«Кока-Колу» из Польши начали продавать в НовосибирскеCoca-Cola из Киргизии появилась на прилавках магазинов в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Coca-cola#Fanta
Подпишитесь
В Новосибирске написали донос на спектакль "Принцесса и людоед": подозрение на ЛГБТ
Вчера, 19:24
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Сегодня, 17:45
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Сегодня, 17:56
Мобилизованные массово начали креститься под Новосибирском
Сегодня, 09:15
Мэра Новосибирска накажут за самоуправство – в чем он провинился?
Сегодня, 10:29
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
Сегодня, 18:15