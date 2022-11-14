Польская Coca-Cola и американская Fanta появились в новосибирских магазинах

Так, из Польши в Новосибирск поставляются банки Coca-Cola объемом 0,33 л. Можно найти и бутылки с красной этикеткой объемом один и два литра, но из Казахстана. Всевозможные виды Fanta, которая также возвращается на полки магазинов, произведена в Соединенных Штатах.



На эти газированные напитки заметно выросла цена. Так, 0,33 литра “колы” сегодня обойдутся примерно в 90 рублей, один литр в 110 рублей, а два будет стоить коло 200 рублей.