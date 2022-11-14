Работы на стройплощадках Сахалина и Курил идут высокими темпами

На Сахалине и Курилах за последние годы развернулось большое количество стройплощадок. Каждый сезон кипят работы на новых объектах - будь то возведение многоквартирных домов, школ, детсадов, спортивных залов или культурных центров.
О том, что сделано и дальнейших градостроительных планах рассказал в интервью порталу Sakh.online министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
- Алексей Владиславович, сколько в области строительных компаний и сколько людей в них трудится, какова средняя зарплата в отрасли у квалифицированных специалистов?
- В области более 1500 строительных компаний; 20 тысяч человек трудятся в отрасли – это с учётом приезжих. Средняя заработная плата по виду деятельности «строительство» составляет 103 тысячи рублей.
- Объёмы жилищного строительства в любом регионе – показатель развития экономики региона. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что в прошлом году было сдано рекордные 503 тысячи «квадратов». Он поставил задачу держать взятую планку. Какова на сегодня динамика сдачи в эксплуатацию жилья в регионе, что в планах на ближайшие годы?
- За январь – октябрь 2022 года на территории Сахалинской области введено в эксплуатацию 329,9 тыс. кв. м жилья. Регион вводит более 1 кв. метра на человека, и его главный город – Южно-Сахалинск по этому показателю вошёл в тройку лидеров в рейтинге 100 крупнейших городов России.
В целях увеличения предложений на рынке жилья за счет запуска новых проектов жилищного строительства ведется работа по привлечению в регион новых застройщиков. Так, правительство Сахалинской области совместно с частным застройщиком - ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2021 году приступили к реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилого комплекса «УЮН». Планируется строительство инфраструктурных объектов и 25 многоэтажек – всего до 300 тыс. кв. м жилья, что позволит обеспечить жильём примерно 15 тыс. жителей с 2022 по 2028 годы.
Всего, в период до 2024 года в Южно-Сахалинске планируется начало строительства жилья в новых микрорайонах «Уюн», «Горизонт», «Северный городок», «Северная долина», «Радужный», которые обеспечат жильём более 50 тысяч человек. Комплексная застройка микрорайонов предусматривает и всю необходимую инженерную и социальную инфраструктуру, в том числе школ и детских садов.
- Как продвигается программа по переселению граждан из аварийного жилья на территории Сахалинской области?
- Сахалинская область является лидером в расселении граждан из аварийного жилья. В 2020 году в островном регионе опережающими темпами завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Это позволило области претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году мы получили на эти цели порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, что в 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тыс. человек, в 2021 – почти 4 тыс. В этом году планируется, что улучшат жилищные условия почти 6 тыс. человек. На сегодня расселено 66,7 тыс. кв. метров, это 2 818 человек получили либо новую квартиру, либо деньги за аварийную квартиру.
Сахалинская область совсем недавно получила 8,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья из 11 млрд рублей, предназначенных на эти цели. Претендовать на дополнительную поддержку островному региону позволило досрочное завершение программы расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Таких субъектов в РФ семь, из них Сахалинская область претендует на наибольший объём финансирования. Уточняем, что расселение ведётся как на федеральные средства, так и на региональные. Общий объём жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, составляет почти 720 тыс. кв. метров, планируется расселить до конца 2026 года более 32 тыс. человек.
- Насколько активно в регионе строятся социальные объекты, какие самые крупные были сданы за последние три года на территории Сахалина и Курил и что ещё в планах?
- Отмечу, что в отрасли есть видимые успехи в реализации социальных объектов. С начала 2022 года введены в эксплуатацию детский сад в селе Новое Макаровского района, физкультурно-оздоровительный комплекс в Холмске. Ожидается ввод в эксплуатацию до конца года второго корпуса поликлиники № 4 в Южно-Сахалинске, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и детской школы искусств в Аниве. В этом году началось строительство взлётно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске, ближайшее время будет возведено и здание аэровокзала. Благодаря мерам поддержки возобновлено строительство легкоатлетического манежа, центра бокса. Строятся агропромышленный парк с оптовораспределительным центром. С привлечением дополнительного финансирования появятся универсальный спортивный зал, центр водных видов спорта и ледовая арена.
За 2021 год введены в эксплуатацию станция скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, школа на 800 мест в Макарове, школа на 910 мест в Смирных, детский сад в Дальнем, сельский этно-культурный центр в Чир-Унвд.
В 2021 году была сдана школа в селе Рейдово Курильского городского округа, завершилось строительство дома культуры с библиотекой в селе Малокурильское на Шикотане. В 2020 году начал работу новый спортивно-оздоровительный комплекс на Парамушире. В этом году продолжится строительство центральной районной больницы и школы в Северо-Курильском городском округе.
- Восстановилась ли отрасль в полной мере после пандемии и сейчас, в условиях санкционного давления на нашу страну, с какими новыми вызовами пришлось столкнуться строительной отрасли региона? Не сказались ли ограничения на сроках и качестве строительства?
- Внешние вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашей стране, не могли не отразиться и на строительном комплексе. С начала 2021 года правительство РФ и региональные власти разработали ряд директивных документов и регламентов, призванных поддержать строительную отрасль. Например, стало возможно компенсировать подрядчикам потери, связанные с резким ростом цен на строительные материалы. Внесённые корректировки в Федеральный закон № 44 дали возможность изменять условия контрактов, заключённого до 2023 года. При условии, конечно, что его исполнение в первоначальном виде стало невозможным по независящим от подписантов обстоятельств. Многие контракты на строительство были пересчитаны на увеличение стоимости.
- Строительство невозможно без производства стройматериалов. Насколько отрасль островного региона обеспечена собственными строительными материалами, появляются ли новые предприятия в этой сфере и как решаются вопросы замещения завозных материалов?
- Динамика производственной деятельности основных предприятий стройиндустрии Сахалинской области тесно связана с объёмами жилищного строительства, а также социальных, инфраструктурных и производственных объектов.
На территории островного региона выпускаются многие виды материалов, конструкций и изделий, необходимых для строительства. Это инертные материалы, бетонные смеси и сборный железобетон, строительные растворы, асфальтобетон, тротуарная плитка, газоблоки и пеноблоки, строительные сухие смеси, светоограждающие конструкции из пластиковых, алюминиевых и деревянных профилей, лесоматериалы и изделия из них.
В общем объёме используемых строительных материалов на долю привозных приходится 65-70%, соответственно местных - 35-40 %. Дефицита строительных материалов в настоящее время нет.
Обновление основных фондов предприятий стройиндустрии и создание новых производств идёт преимущественно за счёт частного капитала. Развитие строительной отрасли в островном регионе делает её привлекательной для инвесторов. Например, в настоящее время компания «Востокцемент», имеющая заводы в ряде регионов Дальнего Востока, запускает проект с открытием помольной установки в Южно-Сахалинске. Планируется производить цемент марки ЦЕМ I 42,5Б с использованием клинкера, поставляемого из Приморья. Мощность производства - 150 тыс. тонн цемента при максимальной загрузке. Компания планируется завезти свои цементовозы, чтобы доставлять продукцию потребителям.
На базе промышленной площадки в Корсаковском районе инвестиционная компания «Евразлес» намерена построить современный деревообрабатывающий комплекс, объединяющий лесозаготовку, глубокую деревообработку, а также принимать участие в мероприятиях по сохранению и восстановлению природных ресурсов Сахалинской области. Реализация проекта включает ввод в эксплуатацию линий по производству плит OSB/ОСП, лесопильного завода, древесного угля, цеха по производству ХТММ, установка сушильного комплекса, цеха производства древесно-полимерного композита, линия по производству CLT-плит, цеха производства топливных гранул.
Также в ближайшей перспективе создание завода мощностью до 700 тыс. тонн в год для цемента строительных марок. В производстве планируется использовать местную сырьевую базу на территории ТОР «Южная». Реализация проекта позволит удовлетворить потребности региона в цементе, снизить его стоимость. Планируется создать 597 новых рабочих мест.