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Смертельно опасную кукурузу с ботулизмом завезли в Новосибирскую область

Сегодня, 02:52
Фото: 1MI
Зараженную ботулизмом кукурузу поставляли по всей Сибири
Зараженную ботулизмом кукурузу поставляли из Новосибирской области в магазины по всей Сибири. Ею на днях отравились три жителя Красноярска.

По данным кемеровского Роспотребнадзора, кукуруза с опасными токсинами попала в столицу Сибири из Узбекистана. Импортера начали проверять.

Специалисты выяснили, что смертельный продукт попадал на прилавки магазинов Кемеровской и Омской областей, также на Алтай, Хакасию и другие регионы.

Известно также, что кукурузу изготовили в августе этого года. Срок годности указан до февраля 2023-го.

Напомним, ранее в нескольких районах Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства у животных. Их запретили ввозить и вывозить из региона.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Продукты#Роспотребнадзор#Общество
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