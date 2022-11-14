Смертельно опасную кукурузу с ботулизмом завезли в Новосибирскую область

По данным кемеровского Роспотребнадзора, кукуруза с опасными токсинами попала в столицу Сибири из Узбекистана. Импортера начали проверять.
Специалисты выяснили, что смертельный продукт попадал на прилавки магазинов Кемеровской и Омской областей, также на Алтай, Хакасию и другие регионы.
Известно также, что кукурузу изготовили в августе этого года. Срок годности указан до февраля 2023-го.
Напомним, ранее в нескольких районах Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства у животных. Их запретили ввозить и вывозить из региона.