Температура в Новосибирске опустится до -20 °C

Pogoda.ngs дает самые оптимистичные цифры. По их мнению, температура не упадет ниже минус 15 градусов даже ночью. Метеорологи также прогнозируют резкое повышение скорости ветра с субботу и воскресение.



"Яндекс. Погода" предупреждает о сильнейшем похолодании в следующий вторник. Погода резко ухудшится - за 7 дней температура упадет с +2 °C до -20 °C, однако к концу следующей недели установится на отметке 10 градусов ниже нуля.



Gismeteo уверен, что столь сильных скачков не предвидится и показания термометров не упадут ниже -18 °C даже ночью. Однако он все равно предрекает перепад температур в 13-15 градусов. Сервис также предупреждает о сильном снегопаде в начале следующей недели.



Метеорологи утверждают, что такие резкие изменения связаны с отходом циклона и холодным фронтом.