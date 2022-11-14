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Температура в Новосибирске опустится до -20 °C

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI
Градусник
Сервисы по прогнозу погоды предсказывают резкое похолодание на следующей неделе.

Pogoda.ngs дает самые оптимистичные цифры. По их мнению, температура не упадет ниже минус 15 градусов даже ночью. Метеорологи также прогнозируют резкое повышение скорости ветра с субботу и воскресение.

"Яндекс. Погода" предупреждает о сильнейшем похолодании в следующий вторник. Погода резко ухудшится - за 7 дней температура упадет с +2 °C до -20 °C, однако к концу следующей недели установится на отметке 10 градусов ниже нуля.

Gismeteo уверен, что столь сильных скачков не предвидится и показания термометров не упадут ниже -18 °C даже ночью. Однако он все равно предрекает перепад температур в 13-15 градусов. Сервис также предупреждает о сильном снегопаде в начале следующей недели.

Метеорологи утверждают, что такие резкие изменения связаны с отходом циклона и холодным фронтом.

Ранее МЧС предупреждала новосибирцев об опасности сосулек.

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#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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