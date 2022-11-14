Транспортный налог в 310,5 тысяч рублей начислили владельцу "Феррари" в Новосибирске

Владельцу «Феррари» 2018 года мощностью 690 л.с. придется выложить 310,5 тысяч рублей транспортного налога до 1 декабря 2022 года. Чуть меньше начислено собственнику автомобиля «Мерседес-Бенц» 2019 года выпуска и мощностью двигателя 585 л.с. - 263,2 тыс. рублей.
Самый большой налог для собственника грузового автомобиля "Вольво" 2019 года выпуска в 2022 году составит 59,5 тысяч рублей, а владельцу яхты того же года мощностью 600 л.с. нужно будет заплатить 120 тысяч рублей.
Максимальный коэффициент 3 применяется в 2022 году к автомобилям не старше 10 лет и стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, прокомментировал расчеты Андрей Сударев Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области. Максимальная налоговая ставка 150 рублей применяется к легковым автомобилям не старше 5 лет мощностью более 250 л.с.
Всего в Новосибирской области планируют собрать 2 млрд 558 млн руб транспортного налога, рассчитанного на 775,5 тысяч транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили, яхты, мотоциклы, мотороллеры и гидроциклы, а также другие транспортные средства. Срок оплаты налога за 2021 год заканчивается 1 декабря 2022 года.
В Новосибирске метро подорожает до 30 рублей за поездку с середины декабря. руководитель метрополитена Аркадий Чмыхало заявил, что считает 35 рублей экономически обоснованной стоимостью проезда.