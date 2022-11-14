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Транспортный налог в 310,5 тысяч рублей начислили владельцу "Феррари" в Новосибирске

Сегодня, 06:27
Фото: pixabay.com
Величина транспортного налога зависит от стоимости и мощности автомобиля

В Новосибирске транспортный налог за Феррари за 2021 год 310,5 тыс рублей

310,5 тысяч рублей транспортного налога заплатит в Новосибирске владелец "Феррари" 2018 года мощностью 690 л.с. и средней стоимостью – от 15 млн рублей. Повышающий коэффициент в Новосибирской области применен к 143 автомобилям, на них за 2021 год начислен налог в сумме 22,4 млн рублей.
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Владельцу «Феррари» 2018 года мощностью 690 л.с. придется выложить 310,5 тысяч рублей транспортного налога до 1 декабря 2022 года. Чуть меньше начислено собственнику автомобиля «Мерседес-Бенц» 2019 года выпуска и мощностью двигателя 585 л.с. - 263,2 тыс. рублей.

Самый большой налог для собственника грузового автомобиля "Вольво" 2019 года выпуска в 2022 году составит 59,5 тысяч рублей, а владельцу яхты того же года мощностью 600 л.с. нужно будет заплатить 120 тысяч рублей.

Максимальный коэффициент 3 применяется в 2022 году к автомобилям не старше 10 лет и стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, прокомментировал расчеты Андрей Сударев Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области. Максимальная налоговая ставка 150 рублей применяется к легковым автомобилям не старше 5 лет мощностью более 250 л.с.

Всего в Новосибирской области планируют собрать 2 млрд 558 млн руб транспортного налога, рассчитанного на 775,5 тысяч транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили, яхты, мотоциклы, мотороллеры и гидроциклы, а также другие транспортные средства. Срок оплаты налога за 2021 год заканчивается 1 декабря 2022 года.

В Новосибирске метро подорожает до 30 рублей за поездку с середины декабря. руководитель метрополитена Аркадий Чмыхало заявил, что считает 35 рублей экономически обоснованной стоимостью проезда.

#Ольга Храмушкина#Транспорт#Общество#Налоги#Новосибирская область#Автомобиль
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