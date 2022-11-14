Транспортный налог в 310,5 тысяч рублей начислили владельцу "Феррари" в Новосибирске

Максимальный коэффициент 3 применяется в 2022 году к автомобилям не старше 10 лет и стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, прокомментировал расчеты Андрей Сударев Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области. Максимальная налоговая ставка 150 рублей применяется к легковым автомобилям не старше 5 лет мощностью более 250 л.с.