Жителей Новосибирска предупредили о падении сосулек с крыш зданий

Синоптики отмечают, что в дневное время установится плюсовая температура, а по ночам будут приходить заморозки. Это приведет к гололедице и таянию снега. Сосульки могут падать с карнизов крыш домов и нести опасность прохожим.
По словам спасателей, горожанам нужно незамедлительно отбегать от мест, где слышан подозрительный шум наверху. Можно пройти участок, прижавшись к стене, либо спрятаться под козырек.
Из-за переменчивой погоды в Новосибирске растет число несчастных случаев, связанных со сходом снега на пешеходов. Ежегодно несколько обращений по этому поводу поступает в травмпункт.
Напомним, весной прошлого года упавшая с крыши балкона жилого дома сосулька убила 44-летнюю женщину в Первомайском районе Новосибирска. В её смерти хотели обвинить владельца квартиры.