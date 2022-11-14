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Жителей Новосибирска предупредили о падении сосулек с крыш зданий

Сегодня, 06:37
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска предупредили о падении сосулек с крыш зданий
МЧС выпустило предупреждении о сходе снега и наледи с крыш зданий в Новосибирске. Этому поспособствуют температурные качели, которые ожидаются на этой неделе.

Синоптики отмечают, что в дневное время установится плюсовая температура, а по ночам будут приходить заморозки. Это приведет к гололедице и таянию снега. Сосульки могут падать с карнизов крыш домов и нести опасность прохожим.

По словам спасателей, горожанам нужно незамедлительно отбегать от мест, где слышан подозрительный шум наверху. Можно пройти участок, прижавшись к стене, либо спрятаться под козырек.

Из-за переменчивой погоды в Новосибирске растет число несчастных случаев, связанных со сходом снега на пешеходов. Ежегодно несколько обращений по этому поводу поступает в травмпункт.

Напомним, весной прошлого года упавшая с крыши балкона жилого дома сосулька убила 44-летнюю женщину в Первомайском районе Новосибирска. В её смерти хотели обвинить владельца квартиры.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#МЧС#Погода
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