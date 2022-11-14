На вопрос, часто ли так бывает, женщина ответила: «Это как лотерея! Навигатор дома показывает 40 минут дороги. Выезжаешь, и начинается. Первая пробка уже у Нового поселка, потом на Нижней Ельцовке. Если тут проедешь достаточно быстро, почти всегда стоишь перед Речным вокзалом. А клиенты ждать не будут. Поэтому не рискую больше». Те клиенты, к которым она ехала по пробкам четыре часа, в тот день ее так и не дождались.