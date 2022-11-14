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Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день

Сегодня, 10:56
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Стоянка электропоезда 1 минута - все спешат занять свои места

Три способа, как доехать из Бердска в Новосибирск: электричка, маршрутка или авто.

Бердск и Новосибирск разделяют 33 километра. Как быстрее и дешевле добраться из города-спутника и обратно – электричкой, маршруткой или на автомобиле? Корреспондент Атас.Инфо лично проверил эти три способа, и готов поделиться выводами, каким транспортом лучше ездить.
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РЖД

Личный рекорд в пробках – почти четыре часа

«В выходные чаще на машине, гораздо быстрее получается. Но в обычный день даже не пробую. Мой личный рекорд в пробке почти четыре часа в одну сторону. Хотела развернуться, но смысл? Обратно тоже пробка. В этот день случилось несколько аварий, пробки 9 баллов». Три часа в обе стороны – столько занимает дорога на электричке и метро у риелтора Светланы в будний день. 

Электричка Бердск - Новосибирск
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

На вопрос, часто ли так бывает, женщина ответила: «Это как лотерея! Навигатор дома показывает 40 минут дороги. Выезжаешь, и начинается. Первая пробка уже у Нового поселка, потом на Нижней Ельцовке. Если тут проедешь достаточно быстро, почти всегда стоишь перед Речным вокзалом. А клиенты ждать не будут. Поэтому не рискую больше». Те клиенты, к которым она ехала по пробкам четыре часа, в тот день ее так и не дождались.

Электрички бывают разные - старые и новые, желтые и синие
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Самый быстрый способ уехать "в город"

Дорогу в Новосибирск в Бердске традиционно называют «в город», подсознательно все еще считая Бердск пригородом, хотя сейчас здесь живет более 103 тысяч человек. Несколько тысяч из них ежедневно ездят в Новосибирск утром и возвращаются обратно вечером.

Самый быстрый, надежный и, как выяснилось, самый любимый бердчанами способ добраться до Новосибирска – электричка. Первая прибывает в Бердск с Искитима в 5.34 и уже 6.36 высаживает пассажиров на Главном вокзале в Новосибирске. Половина пассажиров выходят раньше – на Речном Вокзале, ближайшей к Бердску станции метро.

Перрон на Речном вокзале
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

В электричке кто-то спит, кто-то сидит в телефоне, есть компании, которые ездят регулярно, встречаясь на перроне и коротая время за разговорами. В основном, это студенты. На вопрос, где учатся, говорят - в Новоколледже. Будущие коммерсанты и юристы рассказали, что «Самое сложное – три часа дороги каждый день, полтора часа в одну сторону. А учиться не сложно, лучше, чем в школе».

Люди в электричках спят или заняты в телефоне
Фото: atas.info
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Сюрприз для внука

«Вагоны новые, но какой идиот придумал топить, когда тепло?» - жалуется дедушка на соседнем сидении. Сибирякам тепло круглый год. Дед рассказал, что едет в Академгородок, к внуку-студенту. «Везу картошку, свеклу, капусту вот посолили, огурчики, все свое, да ну, где он такое там купит?». Рассказал, что едет на утренней электричке, чтобы весь день побыть в гостях, а вечером домой, в Искитим - «А внук не знает, что еду, сюрприз хочу сделать»

На Речном вокзале можно купить электронный билет в терминале
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Сколько стоит билет на электричку Бердск - Новосибирск

Доехать из Бердска до метро Речной вокзал можно за 60 рублей, до Главного вокзала - за 70 рублей, школьникам с сентября по 15 июня скидка 50%, но при проверке билетов могут спросить справку из школы. Билеты проверяют постоянно, почти в каждую электричку заходят контролеры. «Штрафуете часто?» «Чаще люди просто покупают билет в электричке, он на 150 рублей дороже, чем в кассе». Контролеры с утра оказались неразговорчивыми и удалились в соседний вагон проверять билеты.

Серафим Маничев - известный в Новосибирске музыкант
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Кто поет в электричках Новосибирска - известные музыканты и артисты Филармонии

Зато следом в вагон заходит музыкант с гитарой, его часто можно встретить в электричке Новосибирск-Бердск. «11 лет езжу на дачу, и часто его встречаю. Здорово поёт, хороший парень, часто его вижу», говорит сидящий рядом мужчина. Как оказалось, в электричках поет известный новосибирский музыкант Серафим Маничев. Артисты Новосибирской филармонии с баяном тоже поднимают настроение бердчанам и искитимцам по утрам. Иногда можно встретить и целые музыкальные коллективы.

Иногда в электричках играют музыкальные группы
Фото: FINIKOVA_MALINA / Живой журнал

Жизнь в маршрутном такси Бердск - Новосибирск

Дорога на маршрутном такси намного скучнее – никаких музыкантов, максимум развлечений – экран, по которому показывают мультфильмы вперемешку с рекламой. Первая маршрутка с Микрорайона Бердска отходит в 5.50 и дальше каждый десять минут, а потом интервал увеличивается. Но сесть можно только на конечной остановке – дальше по Бердску водитель утром уже не останавливается, так как маршрутка полная.

Маршрутное такси №332 соединяет Бердск и Новосибирск
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Стоимость проезда до Речного вокзала – 80 рублей. Утром на конечной остановке маршрута №332, как правило, собирается очередь. То же самое вечером – на Речном вокзале. «Я пока доберусь до вокзала, это еще полчаса, лучше уж сел здесь и вышел на Речном» - объясняет свой выбор мужчина, который отказался представляться. «Работаю в Новосибирске, вот и езжу, нет, не каждый день. Сутки через трое. Выгодно? Ну конечно, выгодно, тут какие зарплаты».

Стоимость проезда от Бердска до Новосибирска 75-80 рублей.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

«Пробки? Ну что теперь. Тут не угадаешь, бывает и без пробок доезжаем, - говорит женщина в сером пуховике, правда, тут же уточняет – почти без пробок». Пассажиры в маршрутках не так разговорчивы, как в электричках. Стоит кому-то заговорить по телефону, и видно, что разговор затягивается, на него тут же шикают – «Не мешайте спокойно ехать!»

Маршрутное такси 331
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

«Выезжаю из дома в 6 утра, мне рабочий день сделали с 7.00 до 16.00. За час успеваю доехать, пока пробки не начались. В 16.00 если еду обратно, еще тоже успеваю до большой пробки, но если авария, все равно стою», - рассказала женщина-водитель, с которой рядом запарковались на Речном вокзале.

Дорога от Бердска до Новосибирска на личном автомобиле по скорости почти не отличается от маршрутного такси, но по комфорту, конечно, удобнее. Многие водители доезжают до Речного вокзала, где ставят автомобиль на парковку на целый день, предпочитая по Новосибирску перемещаться на метро. Пробки не любит никто, и всячески стремится сократить время в них.

Ранее Атас.Инфо писал про романтику ночных электричек в Новосибирске - кто и куда ездит в ночных электричках.

#Ольга Храмушкина#Город#Транспорт#РЖД
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