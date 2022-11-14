«В выходные чаще на машине, гораздо быстрее получается. Но в обычный день даже не пробую. Мой личный рекорд в пробке почти четыре часа в одну сторону. Хотела развернуться, но смысл? Обратно тоже пробка. В этот день случилось несколько аварий, пробки 9 баллов». Три часа в обе стороны – столько занимает дорога на электричке и метро у риелтора Светланы в будний день.
На вопрос, часто ли так бывает, женщина ответила: «Это как лотерея! Навигатор дома показывает 40 минут дороги. Выезжаешь, и начинается. Первая пробка уже у Нового поселка, потом на Нижней Ельцовке. Если тут проедешь достаточно быстро, почти всегда стоишь перед Речным вокзалом. А клиенты ждать не будут. Поэтому не рискую больше». Те клиенты, к которым она ехала по пробкам четыре часа, в тот день ее так и не дождались.
Дорогу в Новосибирск в Бердске традиционно называют «в город», подсознательно все еще считая Бердск пригородом, хотя сейчас здесь живет более 103 тысяч человек. Несколько тысяч из них ежедневно ездят в Новосибирск утром и возвращаются обратно вечером.
Самый быстрый, надежный и, как выяснилось, самый любимый бердчанами способ добраться до Новосибирска – электричка. Первая прибывает в Бердск с Искитима в 5.34 и уже 6.36 высаживает пассажиров на Главном вокзале в Новосибирске. Половина пассажиров выходят раньше – на Речном Вокзале, ближайшей к Бердску станции метро.
В электричке кто-то спит, кто-то сидит в телефоне, есть компании, которые ездят регулярно, встречаясь на перроне и коротая время за разговорами. В основном, это студенты. На вопрос, где учатся, говорят - в Новоколледже. Будущие коммерсанты и юристы рассказали, что «Самое сложное – три часа дороги каждый день, полтора часа в одну сторону. А учиться не сложно, лучше, чем в школе».
«Вагоны новые, но какой идиот придумал топить, когда тепло?» - жалуется дедушка на соседнем сидении. Сибирякам тепло круглый год. Дед рассказал, что едет в Академгородок, к внуку-студенту. «Везу картошку, свеклу, капусту вот посолили, огурчики, все свое, да ну, где он такое там купит?». Рассказал, что едет на утренней электричке, чтобы весь день побыть в гостях, а вечером домой, в Искитим - «А внук не знает, что еду, сюрприз хочу сделать»
Сколько стоит билет на электричку Бердск - Новосибирск
Доехать из Бердска до метро Речной вокзал можно за 60 рублей, до Главного вокзала - за 70 рублей, школьникам с сентября по 15 июня скидка 50%, но при проверке билетов могут спросить справку из школы. Билеты проверяют постоянно, почти в каждую электричку заходят контролеры. «Штрафуете часто?» «Чаще люди просто покупают билет в электричке, он на 150 рублей дороже, чем в кассе». Контролеры с утра оказались неразговорчивыми и удалились в соседний вагон проверять билеты.
Зато следом в вагон заходит музыкант с гитарой, его часто можно встретить в электричке Новосибирск-Бердск. «11 лет езжу на дачу, и часто его встречаю. Здорово поёт, хороший парень, часто его вижу», говорит сидящий рядом мужчина. Как оказалось, в электричках поет известный новосибирский музыкант Серафим Маничев. Артисты Новосибирской филармонии с баяном тоже поднимают настроение бердчанам и искитимцам по утрам. Иногда можно встретить и целые музыкальные коллективы.
Дорога на маршрутном такси намного скучнее – никаких музыкантов, максимум развлечений – экран, по которому показывают мультфильмы вперемешку с рекламой. Первая маршрутка с Микрорайона Бердска отходит в 5.50 и дальше каждый десять минут, а потом интервал увеличивается. Но сесть можно только на конечной остановке – дальше по Бердску водитель утром уже не останавливается, так как маршрутка полная.
Стоимость проезда до Речного вокзала – 80 рублей. Утром на конечной остановке маршрута №332, как правило, собирается очередь. То же самое вечером – на Речном вокзале. «Я пока доберусь до вокзала, это еще полчаса, лучше уж сел здесь и вышел на Речном» - объясняет свой выбор мужчина, который отказался представляться. «Работаю в Новосибирске, вот и езжу, нет, не каждый день. Сутки через трое. Выгодно? Ну конечно, выгодно, тут какие зарплаты».
«Пробки? Ну что теперь. Тут не угадаешь, бывает и без пробок доезжаем, - говорит женщина в сером пуховике, правда, тут же уточняет – почти без пробок». Пассажиры в маршрутках не так разговорчивы, как в электричках. Стоит кому-то заговорить по телефону, и видно, что разговор затягивается, на него тут же шикают – «Не мешайте спокойно ехать!»
«Выезжаю из дома в 6 утра, мне рабочий день сделали с 7.00 до 16.00. За час успеваю доехать, пока пробки не начались. В 16.00 если еду обратно, еще тоже успеваю до большой пробки, но если авария, все равно стою», - рассказала женщина-водитель, с которой рядом запарковались на Речном вокзале.
Дорога от Бердска до Новосибирска на личном автомобиле по скорости почти не отличается от маршрутного такси, но по комфорту, конечно, удобнее. Многие водители доезжают до Речного вокзала, где ставят автомобиль на парковку на целый день, предпочитая по Новосибирску перемещаться на метро. Пробки не любит никто, и всячески стремится сократить время в них.
Ранее Атас.Инфо писал про романтику ночных электричек в Новосибирске - кто и куда ездит в ночных электричках.