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Главу УКС Новосибирской области будут судить за недостроенный детсад в Чанах

Сегодня, 04:18
Фото: 1MI
Главу УКС Новосибирской области будут судить за недостроенный детсад в Чанах
Дело экс-директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Юрия Бутримова о махинациях с возведением детского сада в Чанах ушло в суд. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Чиновника обвиняют в превышение должностных полномочий. По версии следствия, Бутримов подписал акт о завершении строительства детсада по госконтракту в Чанах, а работы на деле выполнены не были.

За них из казны области перевели подрядчику более 13 млн рублей. Дело о хищении денег тоже возбудили, но расследуют отдельно.

Следователи собрали все улики и отправили материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры Новосибирской области в суд. Скоро состоится первое заседание.

Напомним, в 2021 году в Новосибирске на хищении 6,7 млн рублей при строительстве детского сада был пойман чиновник мэрии Константин Головин. Следователи расследуют дело о мошенничестве.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Контракт#Суд#Алина Шефер
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