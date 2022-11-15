Главу УКС Новосибирской области будут судить за недостроенный детсад в Чанах

Чиновника обвиняют в превышение должностных полномочий. По версии следствия, Бутримов подписал акт о завершении строительства детсада по госконтракту в Чанах, а работы на деле выполнены не были.
За них из казны области перевели подрядчику более 13 млн рублей. Дело о хищении денег тоже возбудили, но расследуют отдельно.
Следователи собрали все улики и отправили материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры Новосибирской области в суд. Скоро состоится первое заседание.
Напомним, в 2021 году в Новосибирске на хищении 6,7 млн рублей при строительстве детского сада был пойман чиновник мэрии Константин Головин. Следователи расследуют дело о мошенничестве.