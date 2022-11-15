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Как взять кредит сразу же после погашения первого?

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
Оформление нового кредитного договора зачастую необходимо сразу после погашения новых обязательств.

Финансовая организация не ограничивает клиента в количестве открытых кредитов, но предъявляет определенные требования, способные повлиять на принятие положительного решения. Изучая ставки по кредиту в банке, стоит рассмотреть, можно ли взять деньги сразу после погашения долга.

Когда лучше подавать заявку

По закону потенциальный заемщик может подать запрос и до момента полного погашения, и непосредственно сразу. Однако повысить шансы на одобрение можно, если:

  1. Обращаться через 3-5 дней после выплаты. Обычно именно столько требуется финансовой организации для отправки данных в Бюро кредитных историй. Однако по закону срок может и больше — до 14 дней.
  2. Взять справку о полном погашении. Перед обращением за деньгами можно оформить справку о полном погашении задолженности. Это нужно для расчета кредитного потенциала клиента без учета погашенных обязательств.
  3. Подать заявку в тот же банк. Тогда сведения о закрытии старого кредита уже будут отражены в системе. Хороший вариант для точного расчета потенциала без долгого ожидания или предоставления справки.

Почему банк может отказать

В некоторых случаях по новой заявке поступает отрицательное решение. Это может быть связано с:

  1. Высокой кредитной нагрузкой. Если за время выплаты клиент решил оформить микрозайм или получить кредитную карту, то его нагрузка возросла. Также пересчет потенциала может быть связан с появлением иждивенцев — детей или лиц, на которых оформлено опекунство либо попечительство. Часто нагрузка рассчитывается некорректно, потому что данные в БКИ не успели обновиться.
  2. Снижением уровня дохода. В случае изменения уровня заработной платы банк может отказать в выдаче. Ситуация наблюдается при выходе в декрет или при длительном пребывании на больничном. Для получения одобрения можно предоставить данные о дополнительных доходах или привлечь в сделку поручителя.
  3. Испорченной историей. Просрочки в период погашения обязательств существенно снижают шансы на повторное кредитование. Рассматривая, в каком банке лучше брать кредит, стоит обратить внимание на лояльные организации.

Как повысить шансы на одобрение нового кредита

Есть способы. позволяющие получить деньги в рамках нового договора кредитования. Рекомендуем:

  1. Выбирать залоговые программы. Предложения позволяют повысить лимит, сократить процентную ставку или получить деньги с плохой историей. В качестве залога банк рассматривает недвижимость или автомобиль.
  2. Оформить договор с созаемщиком. Второе лицо должно иметь достаточный доход и низкую финансовую нагрузку.
  3. Использовать рефинансирование. Если кредит погашен не до конца, то его можно рефинансировать. Часть средств направить на полное погашение, а дополнительную сумму потратить на свои нужды.

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#Общество#Кредит
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