Как взять кредит сразу же после погашения первого?

Финансовая организация не ограничивает клиента в количестве открытых кредитов, но предъявляет определенные требования, способные повлиять на принятие положительного решения. Изучая ставки по кредиту в банке, стоит рассмотреть, можно ли взять деньги сразу после погашения долга.