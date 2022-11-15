Как взять кредит сразу же после погашения первого?

Финансовая организация не ограничивает клиента в количестве открытых кредитов, но предъявляет определенные требования, способные повлиять на принятие положительного решения. Изучая ставки по кредиту в банке, стоит рассмотреть, можно ли взять деньги сразу после погашения долга.
По закону потенциальный заемщик может подать запрос и до момента полного погашения, и непосредственно сразу. Однако повысить шансы на одобрение можно, если:
В некоторых случаях по новой заявке поступает отрицательное решение. Это может быть связано с:
Есть способы. позволяющие получить деньги в рамках нового договора кредитования. Рекомендуем:
Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». LjN8KYzsK