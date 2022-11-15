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Медаль «За отвагу» вручили добровольцу СВО из Новосибирской области

Сегодня, 02:53
Фото: с сайта администрации Искитимского района НСО
Доблестную службу новосибирца Руслана Авлова на спецоперации отметили медалью
Доблестную службу новосибирца Руслана Авлова на спецоперации отметили медалью «За отвагу». Об этом сообщает администрация Искитимского района региона.

Руслан отправился в ДНР добровольно. Когда-то он уже принимал участие в боях во время чеченской кампании.

Награждали за подвиг жителя Искитима глава района и военный комиссар. Руслану Авлову вручили медаль от имени президента РФ Путина и министра обороны страны Шойгу.

Власти отметили, что сибиряк не впервые получает награды. Первую он заработал, когда служил в разведке.

Напомним, в начале ноября медалью «За отвагу» наградили жителя Баганского района НСО Сергей Бормотов, который участвовал в СВО. Военный был ранен в бою, сейчас проходит лечение.

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