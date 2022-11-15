Медаль «За отвагу» вручили добровольцу СВО из Новосибирской области

Руслан отправился в ДНР добровольно. Когда-то он уже принимал участие в боях во время чеченской кампании.
Награждали за подвиг жителя Искитима глава района и военный комиссар. Руслану Авлову вручили медаль от имени президента РФ Путина и министра обороны страны Шойгу.
Власти отметили, что сибиряк не впервые получает награды. Первую он заработал, когда служил в разведке.
Напомним, в начале ноября медалью «За отвагу» наградили жителя Баганского района НСО Сергей Бормотов, который участвовал в СВО. Военный был ранен в бою, сейчас проходит лечение.