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Мэра предупредили об надвигающихся снегопадах на Новосибирск

Сегодня, 02:23
Фото: 1MI
Ближе к выходным станет холоднее
На рабочей неделе в Новосибирске будут идти дожди и снегопады, а мэра Анатолия Локтя предупредили о непогоде и последствиях, такое сообщение сделал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко во время аппаратного совещания 15 ноября.

По статистическому прогнозу в Новосибирске практически всю неделю была и будет переменная облачность, дожди и мокрый снег. Похолодание придет ближе к выходным, некоторые погодные сервисы обещают –16 градусов ночью и -14 днем. Снегопады ожидаются в течение всей недели.

С понедельника, 14 ноября, по среду, 16 ноября, температура воздуха была в пределах -2…-6 градусов. С четверга, 17 ноября по воскресенье, 20 ноября столбик термометра покажет -2…-10 градусов. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

«В связи с прогнозом есть риски схода снега и наледи с ограждающих конструкций, со зданий и сооружений», - доложил мэру начальник департамента ЧС. Ранее в МЧС также предупредили о падении сосулек. 
Жителей Новосибирска предупредили о падении сосулек с крыш зданий
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В свою очередь, мэр Анатолий Локоть, попросил вовремя распространить предупреждение о понижении температур по всем службам.

Ранее был раскрыт прогноз погоды на декабрь-2022. Так, в декабре средняя температура будет в пределах -5…-17 градусов днем и максимум -21 ночью. В конце месяца произойдет резкое похолодание до -33 днем и -40 ночью.

#Экология#Новосибирск#Погода на 3 дня#Эмилия Губарева
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