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Население Земли достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска

Сегодня, 22:01
Фото: atas.info / На инфографике использовано фото Павла Мирошникова (Оперный театр)
Сегодня численность населения Земли достигла отметки в 8 миллиардов человек

8 млрд человек: график роста населения Земли и города Новосибирска

Население Земли превысило восемь миллиардов человек. Такую цифру 15 ноября 2022 сообщил счетчик на сайте Worldometers.info. Разбираемся, как росло население планеты в 20 и 21 веке. И даем сравнение с графиком численности населения Новосибирска – самого быстрорастущего города Сибири.

Первый миллиард человек – такого населения планета Земля достигла по мнению ученых к началу XIX века.

История Новосибирска (ранее Новониколаевска) берет начало только в 1893-м – это год образования поселения. Первые его жители приехали в Сибирь строить железнодорожный мост через реку Обь. Статус «город» Новониколаевск получил в 1903 году – тогда население Земли было между 1,5-2 млрд человек.

Набережная Новосибирска
Фото: atas.info

Давайте сравним и другие даты: в 1926 году в Новосибирске население достигало уже 117 тысяч человек, а в 1939 – 405 тысяч.

К этому времени население Земли перевалило за 2 млрд человек. Во второй половине XX века был отмечен стремительный рост популяции людей – с 3 до 6 миллиардов.

Гигантскими шагами росло и население Новосибирска в 40-х годах – из-за миграции сельского населения в города и эвакуации людей из западных городов СССР во время войны.

А миллионником Новосибирск стал уже в 1962 году. Потребовалось на это чуть меньше 100 лет.

В 2000-х годах население Земли выросло с 6 млрд в 1999-м до 7 миллиардов в 2011-м, а 15 ноября 2022 году оно достигнет уже 8 млрд. человек.

Точную цифру населения планеты и ее самых больших стран можно посмотреть в режиме онлайн на международном интернет-сервисе Worldometers.info

Новосибирску в 2022 году было 129 лет
Фото: atas.info

Население в Новосибирске продолжает расти, в 2010 году численность составляла  1.474 млн человек, а по последней переписи населения (данные за 2021 год), в столице Сибири проживают 1.634 млн горожан.

Кстати, по прогнозу ООН, к 2100 году на Земле будут жить 10,4 млрд человек. Однако, как пишет «Коммерсантъ», рост населения будет постепенно замедляться.

ТОП-5 районов Новосибирской области, где никто не хочет жить в 2022 году
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Напомним, что в 30 муниципальных районах Новосибирской области, по данным Новосибирскстата, проживает 2 780 300 человек. Atas.info собрал ТОП-5 районов, где мало кто хочет жить.

#Город#Россия#Новосибирская область#2022#Эмилия Губарева
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