История Новосибирска (ранее Новониколаевска) берет начало только в 1893-м – это год образования поселения. Первые его жители приехали в Сибирь строить железнодорожный мост через реку Обь. Статус «город» Новониколаевск получил в 1903 году – тогда население Земли было между 1,5-2 млрд человек.