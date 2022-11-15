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Новосибирские водоёмы начал покрывать первый лёд

Сегодня, 02:43
Фото: atas.info
На Оби вода уже начала замерзать, а на Новосибирском водохранилище - пока нет
На акваториях региона начинается процесс образования льда, о чем сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко во время аппаратного совещания 15 ноября.

В ноябре продолжает сохраняться переменчивая температура. Осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега, а ночью все застывает и на дорогах образуется гололедица. Сильных морозов в этом месяце еще не было, но ледообразование на акваториях уже началось.

«Начало ледообразования на Оби конец второй декады ноября. На водохранилище установление ледостава - начало третей декады ноября», - доложил мэру Анатолию Локтю начальник департамента ЧС.

Кроме того, продолжает оставаться большой риск оставления детей без присмотра вблизи водоемов. Сергей Куценко подчеркнул, что на это нужно обратить особое внимание.

Напомним, что на рабочей неделе в Новосибирске будут идти дожди и снегопады. Похолодание придет ближе к выходным, некоторые погодные сервисы обещают –16 градусов ночью и -14 днем. Снегопады ожидаются в течение всей недели.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирское водохранилище#Вода
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