В ноябре продолжает сохраняться переменчивая температура. Осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега, а ночью все застывает и на дорогах образуется гололедица. Сильных морозов в этом месяце еще не было, но ледообразование на акваториях уже началось.