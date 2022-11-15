Новосибирский суд разрешил торговлю на «Малыгинском рынке»

Дело рассматривалось в течении года. После тщательной проверки всех доказательств, предоставленных прокуратурой, суд встал на сторону собственников рынка и отверг исковые требования в полном объеме.



Приговор в законную силу не вступил. Это означает, что обе стороны процесса могут обжаловать решение данной инстанции.



Напомним, что прокуратура начала проверку “Малыгинского рынка” по жалобе местных жителей. Результаты проведенного расследования убедили орган надзора в вопиющей антисанитарии рынка и прокуратура передала дело в суд.



Руководители торговой точки обвинялись в несанкционированном складировании мусора и продаже овощей непосредственно с полуприцепов и фур. Эти нарушения могли пагубно повлиять на здоровье покупателей и экологию района.