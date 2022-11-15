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Новосибирский суд разрешил торговлю на «Малыгинском рынке»

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
Стойка овощей
Иск прокурора Новосибирского района с требованием закрыть рынок из-за антисанитарии был отклонён. Об этом сообщили на сайте областного суда.

Дело рассматривалось в течении года. После тщательной проверки всех доказательств, предоставленных прокуратурой, суд встал на сторону собственников рынка и отверг исковые требования в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил. Это означает, что обе стороны процесса могут обжаловать решение данной инстанции.

Напомним, что прокуратура начала проверку “Малыгинского рынка” по жалобе местных жителей. Результаты проведенного расследования убедили орган надзора в вопиющей антисанитарии рынка и прокуратура передала дело в суд.

Руководители торговой точки обвинялись в несанкционированном складировании мусора и продаже овощей непосредственно с полуприцепов и фур. Эти нарушения могли пагубно повлиять на здоровье покупателей и экологию района.

Ранее суд Новосибирска заявил о рассмотрении дела экс-директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Юрия Бутримова, подозреваемого в махинациях при возведении детского сада в Чанах.

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#Общество#Новосибирск#Малыгинский рынок#Прокуратура#Суд
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